Українці забезпечили рекордні прибутки польським авіакомпаніям у 2023 році

600
Ірина Маймур
share share

У 2023 році польські авіакомпанії й аеропорти мали рекордні прибутки завдяки українцям, які через закрите небо змушені літати з сусідніх країн.

Про це повідомляє money.pl, посилаючись на видання Rzeczpospolita.

Зазначається, що пасажиропотік в аеропорті Жешув-Ясенка минулоріч перетнув поріг у мільйон пасажирів. Рейси до та з Варшави здійснюють 5 разів на день. У літній сезон запустили пряме сполучення з Гданськом і відновили сполучення з Нью-Йорком.

До того ж до Жешува повертається Lufthansa, що планує залучити частину пасажирів до своїх хабів у Франкфурті та Мюнхені.

Водночас польська авіакомпанія LOT також завдячує прибутками українцям. У 2023 році вона отримала 1 млрд злотих (232 млн євро) прибутку та понад 10 млн пасажирів. Це сталося через те, що українці створюють додатковий попит на пасажирські авіаперевезення до та з Польщі.

Натомість у 2022 році прибуток компанії склав лише 113 млн злотих (26,2 млн євро).

Раніше ми писали, що з Одеси до аеропорту Кишинева запустять трансфер.

Фото: Polska Grupa Lotnicza

Чи користувалися минулоріч ви послугами польських перевізників?
Увійдіть, щоб залишити реакцію та отримати знижку на покупки в «Сільпо»!
Опубліковано: 05 березня 2024
share share
З'явилася мапа медзакладів з безкоштовними послугами для захисників: подробиці З'явилася мапа медзакладів з безкоштовними послугами для захисників: подробиці Київрада передала під забудову дві історичні будівлі — колишню ткацьку фабрику і садибу Уляни Богданович Київрада передала під забудову дві історичні будівлі — колишню ткацьку фабрику і садибу Уляни Богданович Українська студія Paliychuk Olga Design створила інтер’єр для іспанської кав’ярні: фото Українська студія Paliychuk Olga Design створила інтер’єр для іспанської кав’ярні: фото На вулиці Лисенка відокремлюють велосмугу: фото На вулиці Лисенка відокремлюють велосмугу: фото
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.