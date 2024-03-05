Українці забезпечили рекордні прибутки польським авіакомпаніям у 2023 році

У 2023 році польські авіакомпанії й аеропорти мали рекордні прибутки завдяки українцям, які через закрите небо змушені літати з сусідніх країн.

Про це повідомляє money.pl , посилаючись на видання Rzeczpospolita.

Зазначається, що пасажиропотік в аеропорті Жешув-Ясенка минулоріч перетнув поріг у мільйон пасажирів. Рейси до та з Варшави здійснюють 5 разів на день. У літній сезон запустили пряме сполучення з Гданськом і відновили сполучення з Нью-Йорком.

До того ж до Жешува повертається Lufthansa, що планує залучити частину пасажирів до своїх хабів у Франкфурті та Мюнхені.

Водночас польська авіакомпанія LOT також завдячує прибутками українцям. У 2023 році вона отримала 1 млрд злотих (232 млн євро) прибутку та понад 10 млн пасажирів. Це сталося через те, що українці створюють додатковий попит на пасажирські авіаперевезення до та з Польщі.

Натомість у 2022 році прибуток компанії склав лише 113 млн злотих (26,2 млн євро).

Раніше ми писали, що з Одеси до аеропорту Кишинева запустять трансфер.

Фото: Polska Grupa Lotnicza