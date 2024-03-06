Lviv BookForum облаштує укриття п’яти областей книжковими полицями

Lviv BookForum запроваджує проєкт “Читальня” — книжкова полиця у вашому укритті. В межах проєкту укриття п’яти областей забезпечать книгами для дітей, художньою літературою, збірками віршів та настільними іграми.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Полиці з книгами облаштують у 131 пункті незламності в п’яти областях — Запорізькій, Київській, Миколаївській, Херсонській та Харківській.

“Списки книг ми сформували, орієнтуючись на запити від бібліотек та топ продажі найбільших книжкових сайтів. Список ігор формували, орієнтуючись на поради видавців настільних ігор”, — розповідає програмна директорка Lviv BookForum Софія Челяк.

Проєкт “Читальня” реалізується ГО “Форум видавців” за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID “Зміцнення громадської довіри (UCBI)” у партнерстві з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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