Яким буде Книжковий Арсенал 2024 — оголосили тему й кураторів фестивалю

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Ірина Маймур
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Книжковий Арсенал оголосив фокус-тему і основну метафору цьогорічного фестивалю — "Життя на межі".

Про це повідомили на сайті фестивалю.

Також представили кураторів програм. Ними стали Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко.

Тетяна Огаркова — літературознавиця, журналістка та есеїстка. Спеціалізація — історія французької літератури, історія авангарду й теорія літератури.

Володимир Єрмоленко — філософ, письменник та журналіст, президент PEN Ukraine, доктор політичних досліджень (Франція), кандидат філософських наук, доцент "Києво-Могилянської академії".

Під час Книжкового Арсеналу також відбудеться Програма для/про дітей та підлітків. Її роботу куруватиме письменниця, журналістка, перекладачка, авторка книжок для дітей та підлітків Ольга Русіна.

Зі спеціальною програмою ХІІ Книжковий Арсенал прийматиме Літературний фестиваль “П’ятий Харків”. Програму реалізують у співпраці з Харківським Літературним Музеєм. Куруватиме програму літературний критик, літературознавець, лектор, куратор мистецьких проєктів Євгеній Стасіневич.

Спеціальну програму подій на цьогорічному Книжковому Арсеналі вдруге представить Український ПЕН.

Під кураторством Оксани Карп’юк відбудеться Професійна програма, що стане майданчиком для галузевих дискусій, обміну досвідом і пошуку вдалих рішень.

Також на Книжковому Арсеналі відбудуться окремі події від видавців.

Раніше ми писали, що Книжковий Арсенал оголосив дати й формат проведення 12-го фестивалю. Він пройде з 30 травня до 2 червня.

Фото: Книжковий Арсенал

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Опубліковано: 07 березня 2024
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