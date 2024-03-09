Польсько-український фільм “Звідки куди” переміг на кінофестивалі у Ризі

Фільм “Звідки куди” режисера Мачека Гамели, що розповідає про евакуацію українців під час війни та створений у співпраці між Польщею та Україною, здобув перемогу на фестивалі авторського документального кіно Artdocfest/Riga.

Про це пише “Детектор.медіа”.

Фільм ”Звідки куди” — документальна повнометражна картина, що створює узагальнений портрет українських переселенців — дітей, жінок, старших людей та чоловіків, котрі змушені були покинути свої оселі через російське вторгнення.

Дія стрічки розгортається усередині евакуаційного мінівена, за кермом якого перебуває сам режисер картини Мачек Гамела.

Більшу частину часу камера у фургоні націлена на пасажирів, які знаходяться на задньому сидінні. Таким чином зафіксовано їхні емоції та стани, під час того як вони віддаляються від зони бойових дій.

Раніше ми писали, що українська опера "Чорнобильдорф" здобула премію Королівського філармонічного товариства Великої Британії.

Фото: скриншот з відео на YouTube