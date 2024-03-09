Польсько-український фільм “Звідки куди” переміг на кінофестивалі у Ризі

71
Наталія Габрух
share share

Фільм “Звідки куди” режисера Мачека Гамели, що розповідає про евакуацію українців під час війни та створений у співпраці між Польщею та Україною, здобув перемогу на фестивалі авторського документального кіно Artdocfest/Riga.

Про це пише “Детектор.медіа”.

Фільм ”Звідки куди” — документальна повнометражна картина, що створює узагальнений портрет українських переселенців — дітей, жінок, старших людей та чоловіків, котрі змушені були покинути свої оселі через російське вторгнення.

Дія стрічки розгортається усередині евакуаційного мінівена, за кермом якого перебуває сам режисер картини Мачек Гамела.

Більшу частину часу камера у фургоні націлена на пасажирів, які знаходяться на задньому сидінні. Таким чином зафіксовано їхні емоції та стани, під час того як вони віддаляються від зони бойових дій.

Раніше ми писали, що українська опера "Чорнобильдорф" здобула премію Королівського філармонічного товариства Великої Британії.

Фото: скриншот з відео на YouTube

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію та отримати знижку на покупки в «Сільпо»!
Опубліковано: 09 березня 2024
share share
У Києві презентували вітрини, присвячені жінкам-військовим У Києві презентували вітрини, присвячені жінкам-військовим Український всюдихід Sherp зʼявиться у новій частині голлівудського бойовика “Погані хлопці” Український всюдихід Sherp зʼявиться у новій частині голлівудського бойовика “Погані хлопці” Українка увійшла до списку 50 найвпливовіших жінок у сфері архітектури та дизайну Українка увійшла до списку 50 найвпливовіших жінок у сфері архітектури та дизайну На Закарпатті знайшли найбільш ранні свідчення життя людини на континенті На Закарпатті знайшли найбільш ранні свідчення життя людини на континенті
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.