У Гостомелі військова адміністрація відмовляється перейменовувати російські назви вулиць

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Наталія Габрух
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У Гостомелі селищна військова адміністрація відмовляється перейменовувати російські назви вулиць, бо не має на це повноважень.

Про це повідомляє проєкт “Декомунізація. Україна”.

Гостомельська селищна військова адміністрація відзначає, що існує певний алгоритм дій органу місцевого самоврядування, яким вона має слідувати перед остаточним прийняттям рішення про перейменування. За їх словами наразі це неможливо, адже Гостомельська СВА не має в своєму підпорядкуванні виконавчого комітету Гостомельської селищної ради.

“Беручи до уваги те, що Гостомельська СВА є тимчасовим державним органом, та не має в своєму підпорядкуванні виконавчого комітету Гостомельської селищної ради, здійснити перейменування вулиць, що мають російську назву на території Гостомельської селищної територіальної громади не має жодних правових можливостей”, — зазначають у Гостомельській селищній військовій адміністрації.

Раніше ми писали, що у Бучі перейменували вулицю та сквер імені Булгакова.

Фото: з відкритих джерел

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Опубліковано: 12 березня 2024
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