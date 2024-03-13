FlixBus запускає прямий рейс із Києва до Дрездена, Франкфурта й аеропорту Штутгарта

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Ірина Маймур
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Автобусний перевізник FlixBus з 19 березня запускає прямий автобусний маршрут з з Києва до Дрездена, Франкфурта та аеропорту Штутгарта.

Зі столиці України автобуси відправлятимуться щоденно о 08:25 до 09:35, в залежності від автостанції, із заїздом до Житомира, Рівного та Львова.

А прибуватимуть до Дрездена о 08:05 наступного дня, до Франкфурта о 16:00 та до фінальної зупинки – аеропорту Штутгарта – о 20:00.

Вартість квитків – від 1999 до 5848 гривень. Вони вже у продажу.

Раніше ми писали, що FlixBus запустив новий автобусний маршрут із Києва до Дрездена й Лейпцига.

Фото: FlixBus

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Опубліковано: 13 березня 2024
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