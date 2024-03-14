Три українські фільми увійшли до програми Манчестерського кінофестивалю

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Ірина Маймур
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Українські фільми "Назавжди-назавжди", "Довбуш" і "Ти мене любиш?" покажуть у програмі Манчестерського кінофестивалю.

Про це повідомляє Держкіно.

Українські фільми візьмуть участь у конкурсній програмі NARRATIVE FEATURE.

Фільм "Назавжди-назавжди"

"Назавжди-назавжди" — це повнометражний ігровий дебют Анни Бурячкової. Події фільму відбуваються наприкінці 90-х у Києві.

«Це історія про розгублених підлітків із типовими проблемами цього віку, але зважаючи ще й на історичні обставини після розвалу СРСР», зазначає режисерка.

Світова прем'єра фільму відбулася у вересні 2023 року на 80-му Венеційському кінофестивалі в програмі Orrizonti Extra. А українська — в жовтні на Київському тижні критики.

Фільм "Довбуш"

У стрічці йдеться про ватажка опришків, національного героя Олексу Довбуша, який разом зі своєю ватагою виборював право жити вільно на своїй землі. Події фільму розгортаються в Карпатах на початку XVIII століття, коли жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори.

Постановником фільму є Олесь Санін, відомий за стрічками “Мамай” і “Поводир”.

Фільм "Ти мене любиш?"

Драма “Ти мене любиш?” — це історія дорослішання дівчини напередодні падіння СРСР. Одночасно з цим 17-річна Кіра переживає розлучення батьків і своє перше кохання.

Манчестерський кінофестиваль — це міжнародний кінофестиваль, який проводить покази кіно з усього світу. Цьогоріч він проходитиме з 15 по 24 березня.

Раніше ми писали, що дев’ять українських фільмів отримають гранти від Netflix.

Фото: кадри з фільму "Назавжди-назавжди", “Довбуш”, "Ти мене любиш?"; FILM.UA

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Опубліковано: 14 березня 2024
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