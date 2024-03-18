Деревина з Чорнобиля може потрапити на ринок

Існує ризик, що деревина, що була заготовлена поблизу Чорнобиля, потрапить на ринок палива або будівельних матеріалів. У Чорнобильській зоні ведеться активна вирубка лісу.

Про це повідомляє Державне агентство лісових ресурсів України.

За їхніми даними у Чорнобильській зоні виявлено понад 500 пнів зрізаних дерев. Їх помітили під час спільних перевірок, проведених представниками Держлісагентства та Держекоінспекції у межах діяльності Міжвідомчої робочої групи.

Матеріали справи передали до правоохоронних органів.

Раніше ми писали, збитки на суму понад 850 тисяч гривень: на Київщині незаконно зрізали дерева .

Фото: з відкритих джерел