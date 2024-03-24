У затоці Дніпра під Києвом організували толоку на каяках: зібрали 40 кубів сміття

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Наталія Габрух
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Біля Жукового острова у затоці Дніпра під Києвом відбулася велика толока на каяках, в результаті якої прибрали 40 кубів сміття.

Про це повідомляє КП “Плесо”.

Толоку здійснили працівники комунального підприємства “Плесо” спільно з членами спільноти “Каяк Каное Центр” та групою волонтерів. Захід було організовано департаментом захисту навколишнього середовища та адаптації до змін клімату КМДА.

“Тут через весняний паводок сміття опинилося у воді і накопичилося в очереті. Інакше як на плавзасобах, зокрема каяках, сюди не підступитися”, — прокоментував директор департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА Олександр Возний.

Ініціативу приурочили до Всесвітнього дня охорони водних ресурсів, який відзначається 22 березня.

Раніше ми писали, що у Києві планують розчистити русло річки Либідь і відновити озеро Синє.

Фото: Олександр Возний

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Опубліковано: 24 березня 2024
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