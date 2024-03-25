Мінінфраструктури запускає єдиний онлайн-портал для міжнародних автобусних поїздок

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України відкрило єдиний веб-сайт для організації міжнародних автобусних рейсів.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

У міністерстві коментують, що це робиться з метою надання високоякісного обслуговування пасажирам та створення сприятливих умов для роботи легального бізнесу.

Реформа міжнародних автобусних перевезень складається з продуктів та послуг для пасажира та перевізника.

Зокрема, йдеться про:

Єдиний онлайн-портал для пасажира та перевізника.

Через цей веб-сайт пасажири матимуть змогу перевіряти законність маршрутів, графіки руху, інформацію про перевізників та придбати квитки. З 22-го березня веб-сайт відкритий для бета-тестування, і протягом квітня до нього приєднуватимуться перевізники. Це зробить покупку квитків можливою на більшості маршрутів.

Запуск єЧерги для автобусів.

Кожен регулярний автобус тепер матиме чіткий час перетину кордону відповідно до графіку руху. Це забезпечить своєчасну реакцію на можливі проблеми на кордоні і уникнення затримок пасажирів біля пунктів перетину. Слоти для автобусів уже введені в дію на трьох пунктах пропуску: “Ягодин – Дорогуськ”, “Мамалига – Крива” та “Могилів-Подільський – Отач”.

Онлайн-кабінет перевізника для відкриття міжнародних маршрутів.

Кабінет вже доступний до внутрішнього тестування перевізниками. Ключова мета – замінити паперову та бюрократизовану процедуру відкриття маршруту на швидку та повністю цифрову, коментують у міністерстві.

Раніше ми писали, що FlixBus запускає прямий рейс із Києва до Дрездена, Франкфурта й аеропорту Штутгарта.

Фото: з відкритих джерел