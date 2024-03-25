Мінінфраструктури запускає єдиний онлайн-портал для міжнародних автобусних поїздок
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України відкрило єдиний веб-сайт для організації міжнародних автобусних рейсів.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.
У міністерстві коментують, що це робиться з метою надання високоякісного обслуговування пасажирам та створення сприятливих умов для роботи легального бізнесу.
Реформа міжнародних автобусних перевезень складається з продуктів та послуг для пасажира та перевізника.
Зокрема, йдеться про:
- Єдиний онлайн-портал для пасажира та перевізника.
Через цей веб-сайт пасажири матимуть змогу перевіряти законність маршрутів, графіки руху, інформацію про перевізників та придбати квитки. З 22-го березня веб-сайт відкритий для бета-тестування, і протягом квітня до нього приєднуватимуться перевізники. Це зробить покупку квитків можливою на більшості маршрутів.
- Запуск єЧерги для автобусів.
Кожен регулярний автобус тепер матиме чіткий час перетину кордону відповідно до графіку руху. Це забезпечить своєчасну реакцію на можливі проблеми на кордоні і уникнення затримок пасажирів біля пунктів перетину. Слоти для автобусів уже введені в дію на трьох пунктах пропуску: “Ягодин – Дорогуськ”, “Мамалига – Крива” та “Могилів-Подільський – Отач”.
- Онлайн-кабінет перевізника для відкриття міжнародних маршрутів.
Кабінет вже доступний до внутрішнього тестування перевізниками. Ключова мета – замінити паперову та бюрократизовану процедуру відкриття маршруту на швидку та повністю цифрову, коментують у міністерстві.
Раніше ми писали, що FlixBus запускає прямий рейс із Києва до Дрездена, Франкфурта й аеропорту Штутгарта.
Фото: з відкритих джерел