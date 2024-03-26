McDonald's планує відкрити ресторани у Чернівцях та Ужгороді
У 2024 році McDonaldʼs планує відкрити нові заклади в Ужгороді та Чернівцях.
Про це на пресконференції повідомила CEO McDonaldʼs Ukraine Юлія Бадрітдінова, пише Forbes Україна.
“Ужгород та Чернівці – єдині обласні центри, де немає McDonaldʼs. Цьогоріч там відкриємося”, — повідомила Юлія Бадрітдінова.
За її словами, у 2024 році компанія планує відкрити не менше шести нових ресторанів по всій Україні.
“Плануємо розвиватися й у сателітах Києва”, — додала Бадрітдінова.
Раніше ми писали, що у Києві біля мосту Патона відкрили новий McDonald's.
Фото: з відкритих джерел
Опубліковано: 26 березня 2024