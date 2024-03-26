McDonald's планує відкрити ресторани у Чернівцях та Ужгороді

У 2024 році McDonaldʼs планує відкрити нові заклади в Ужгороді та Чернівцях.

Про це на пресконференції повідомила CEO McDonaldʼs Ukraine Юлія Бадрітдінова, пише Forbes Україна.

“Ужгород та Чернівці – єдині обласні центри, де немає McDonaldʼs. Цьогоріч там відкриємося”, — повідомила Юлія Бадрітдінова.

За її словами, у 2024 році компанія планує відкрити не менше шести нових ресторанів по всій Україні.

“Плануємо розвиватися й у сателітах Києва”, — додала Бадрітдінова.

Раніше ми писали, що у Києві біля мосту Патона відкрили новий McDonald's .

Фото: з відкритих джерел