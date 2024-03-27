В онлайн-грі Fortnite відтворили Майдан Незалежності
В онлайн-гру Fortnite додали благодійну мапу The Donation Map, у якій відтворили Майдан Незалежності.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
“Відтепер в одній з найпопулярніших онлайн-ігор світу Fortnite є #TheDonationMap, де детально відтворено майдан Незалежності. Чим більше гравець проведе часу на мапі, тим більше грошей надійде на відновлення України через United24, а саме на відбудову Прибузької амбулаторії на Миколаївщині" — написав Михайло Федоров.
Реалізувати ідею допомогли у київському рекламному агентстві Havas Dgtl Kyiv.
Завантажити The Donation Map можна на офіційному сайті гри.
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Фото: Fortnite
Опубліковано: 27 березня 2024