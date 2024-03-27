В онлайн-грі Fortnite відтворили Майдан Незалежності

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Наталія Габрух
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В онлайн-гру Fortnite додали благодійну мапу The Donation Map, у якій відтворили Майдан Незалежності.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Відтепер в одній з найпопулярніших онлайн-ігор світу Fortnite є #TheDonationMap, де детально відтворено майдан Незалежності. Чим більше гравець проведе часу на мапі, тим більше грошей надійде на відновлення України через United24, а саме на відбудову Прибузької амбулаторії на Миколаївщині" — написав Михайло Федоров.

Реалізувати ідею допомогли у київському рекламному агентстві Havas Dgtl Kyiv.

Завантажити The Donation Map можна на офіційному сайті гри.

Раніше ми писали, що соляні копальні українського Соледара відтепер у всесвіті Minecraft.

Фото: Fortnite

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Опубліковано: 27 березня 2024
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