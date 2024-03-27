Куди піти у Києві 29-31 березня: зустріч із режисером "Довбуша", діджей сет у КультМотиві та Маркет Всі.Свої

Протягом 29-31 березня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких зустріч із режисером фільму "Добуш", маркет Всі.Свої, сольний концерт коміка Дмитра Білоуса, толока біля будинку на Бойчука, який постраждав внаслідок ракетної атаки, вистава "Хлібне перемир'я Сергія Жадана", благодійна гастро-вечеря у "Бавовні" та діджей сет у КультМотиві.

Зібрали 11 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

На українсько-японському проєкті "Під одним небом" представлені роботи на яких зчитується образ Києва часу тривог та бомбардувань 2022-2024 років, “кардіограми жаху”, що впала на Україну та краси, спаленої у вогні війни та перетвореної на руїни.

Ціна: 200 грн

Де: Національному музеї "Київська картинна галерея", вул. Терещенківська, 9

Коли: до 7 квітня з 11:00 до 18:00, окрім понеділка та четверга

На події СІЮ Музика вас чекають діджей сети, лайви та концерти. Лайнап: Alex Didkovskiy, C.J.Plus, Yaas Kirilov.

Ціна: донат від 100 грн

Де: КультМотив

Коли: 29 березня 19:00

Помирає мати. Два брати – Антон і Толік збираються разом у домі дитинства, щоб вирішити, що робити далі. А за вікном – літо. А за вікном – війна. А за вікном – річка і міст. За вікном – дитинство і батько, якого вони майже не знали. За вікном – поля, які чомусь горять. За вікном – світ, але вже без мами. А мама нагорі. І купа спогадів, бо знайшли старий дипломат, а там – купа фотографій старих і прекрасних. Вони на них щасливі і живі. Тільки но переїхали у свій дім… Міст зруйнували. Весь світ залишився “десь там”.… Брати сміються, плачуть, згадують, приймають гостей. Різних. І ви заходьте – поговоримо про перемир’я. Хлібне.

Ціна: від 150 грн

Де: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, пр-т Броварський, 25

Коли: 29 березня18:00

Субота

На вас чекатиме меню з 5-ти авторських страв, приготованих на відкритому полумʼї. Та пейрінг від української виноробні до кожної подачі. Увесь прибуток з квитків піде на дрон DJI MAVIC 3Т для 95-ої штурмової бригади.

Ціна: 3900 грн. Бронювання за посиланням.

Де: Ресторан "Бавовна", вулиця Князів Острозьких, 8

Коли: 30 березня о 18:00

Лайнап: Rustam та Mamay&D1. Також на вечірці збиратимуть гроші на FPV дрони для В/Ч А2167 ЗСУ.

Ціна: від 200 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 30 березня о 18:00

Більше 150 українських брендів підготували на маркет: посуд, кераміку, текстиль, свічки, предмети декору, аромати для дому, книжки, канцтовари, ігри та іграшки, солодощі, сири, мʼясні вироби, напої, соуси та джеми, натуральну косметику та екотовари, жіночий та чоловічий одяг, взуття та сумки, аксесуари та прикраси.

Ціна: вхід вільний

Де: Десятинна, 12

Коли: 30-31 березня з 10:00

На події ви зможете насолодитися благодійною джем-імпровізацією музикантів і танцівників у стилі джаз та хіп-хоп.

Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: Аvangarden, вул.Січових Стрільців, 23а

Коли: 30 березня 18:00

Толока біля будинку на вулиці Бойчука, який постраждав внаслідок ракетної атаки на Київ. Будівля зазнала сильних руйнувань та потребує рук. Організатори закликають взяти одяг, який не шкода та рукавички. Також фінансово можна допомогти у відбудові будівлі.

Ціна: вхід вільний

Де: Миколи Бойчука, 32

Коли: 30 березня 12:00

Благодійна творча зустріч з режисером фільму "Довбуш". Ексклюзивна можливість потрапити за лаштунки творчого процесу створення кіно. Шанс побачити унікальний документальний матеріал зі знімального майданчика та почути з перших уст історію створення українського фільму "Довбуш". Протягом двох годин свою історію про славу і героїв вам відверто розкаже і покаже Олесь Санін режисер.

Ціна: від 300 грн

Де: Будинок кіно, вулиця Саксаганського, 6

Коли: 30 березня 13:00

Неділя

На події Drink&Draw в Avangarden ви зможете поринути у практику вільного малювання, вина і знайомства з художниками виставки "Точка зору". На події не буде ні правил, не обмежень, лише повна свобода творчої енергії.

Ціна: 700 грн

Де: Avangarden, вулиця Січових Стрільців, 23а

Коли: 31 березня о 14:00

Концерт буде скоріш за все без імпровізації, бо у коміка є дуже багато матеріалу для глядачів.

Ціна: від 400 грн

Де: 32 Jazz Club

Коли: 31 березня о 18:30

Фото: Ресторан Бавовна, Курені, Всі.Свої, Avangarden, Unsplash\Anna Kolosyuk, Unsplash\Aleksandr Popov, ДСНС, Дмитро Білоус,