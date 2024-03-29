“Укрзалізниця” запустила ще один маршрут приміського потягу Dnipro City Express

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Ірина Маймур
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“Укрзалізниця” запустила другий приміський маршрут системи Dnipro City Express за напрямком Камʼянське — Дніпро — Синельникове.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Електропоїзди почали курсувати з 29 березня.

Поїзди зупинятимуться на станціях “Нижньодніпровськ”, “Ксеніївка”, “Ігрень”, “Синельникове-2” та інших проміжних, що забезпечить зручне сполучення між районами і берегами самого Дніпра для мешканців агломерації.

Упродовж дня з Камʼянського до станції Синельникове через Дніпро відправлятимуться 4 рейси, 2 — зі станції Синельникове до Камʼянського через Дніпро, 3 — у напрямку Дніпро — Синельникове та 5 — у зворотному напрямку.

Перші ранкові рейси стартують з Дніпра до станції Синельникове о 05:30, з Камʼянського до Дніпра і Синельникова о 05:42, з Дніпра до Камʼянського о 05:14, і з Синельникова до Дніпра о 05:49.

На маршруті курсують відновлені на потужностях “Укрзалізниці” електропоїзди серії ЕПЛ2Т. Вони оснащені пандусами, місцями для проїзду людей з інвалідністю та інклюзивними вбиральнями, навігацією з шрифтом Брайля, місцями для велосипедів, а ще — портами Type-C та USB для зарядки гаджетів.

Раніше ми писали, що “Укрзалізниця” запускає новий міжнародний маршрут з Праги.

Фото: УЗ

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Опубліковано: 29 березня 2024
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