“Укрзалізниця” змінить правила перевезення тварин у поїздах

“Укрзалізниця” спільно з рухом UAnimals змінить правила перевезення тварин у поїздах.

Про це повідомили UAnimals.

Причиною став інцидент із військовим, який провів кілька годин у тамбурі потяга через службового собаку. Валерій подорожував потягом “Інтерсіті” з Києва до Чернігова, стоячи. Йому відмовили у доступі до заброньованого місця через службового лабрадора.

Згідно з заявою перевізника, військовослужбовцю відмовили у доступі до вагону на підставі існуючих правил, які обмежують перевезення тварин у “Інтерсіті”, якщо їх зріст у холці перевищує 45 сантиметрів.

Нацгвардія додала, що військовослужбовець добровільно стояв у тамбурі, бо не хотів порушувати правила, а чекати купейного вагона, де можна їхати з лабрадором, не мав часу.

UAnimals зазначили, що в результаті переговорів з “Укрзалізницею” досягли домовленості про зміну правил транспортування тварин. Вони планують оновити деякі застарілі пункти правил перевезення в поїздах, щоб адаптувати їх до потреб людей, які подорожують з тваринами.

Крім цього, організують соціальну кампанію, аби закликати пасажирів без тварин людяніше ставитися до пасажирів із тваринами.

Раніше ми писали, що “Укрзалізниця” запустила ще один маршрут приміського потягу Dnipro City Express.

Фото: UAnimals