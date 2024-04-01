У Панському парку у Макарові створять громадський простір: візуалізації

Команда проєкту “Наше місце” представила попередні візуалізації модернізованого Панського парку у місті Макарів.

Про це йдеться у матеріалі The Village Україна.

Команда “Наше місце” висловлює думку, що Панський парк має великий потенціал. Там вже є кафе, дитячі та спортивні майданчики, краєзнавчий музей у збереженому археологічному Городищі, яке оточене ровом, а також річка з пляжем та багатим біологічним різноманіттям.

На місці Городища хочуть створити зону для проведення ремісничих майстер-класів, експозицій та місцевих фестивалів. Окрім того, планується інтеграція Городища з громадським простором біля берега річки Здвиж.

Схил, що з'єднує простори, хочуть переобладнати на доступний інклюзивний пандус. На цьому місці хочуть створити також амфітеатр-пірс, призначений для активних розваг (катання на каяках, стрибки у воду, плавання) та проведення культурних та освітніх подій.

На набережній річки хочуть побудувати Дім для ветеранів, оточений очеретом для ізоляції від берега, але з можливістю доступу по мосту. Окрім цього, планується зведення спортивно-реабілітаційного центру.

Наразі вирішили розпочати з реалізації першого етапу проєкту, який передбачає будівництво амфітеатру-пірса. Вже здійснюються геологічні дослідження для початку будівництва. Фінансуватиме проєкт група дорожньо-будівельних компаній RDS. Розробкою проєкту амфітеатру та концепції всієї паркової набережної займатиметься архітектурна студія Space Odissey.

Раніше ми писали, що у Львові облаштують громадський простір , присвячений Євгену Коновальцю: візуалізації.

Фото: Space Odissey