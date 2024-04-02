На Київщині відкрили відновлений Центр соціально-психологічної реабілітації

У Бородянці відкрили відбудований Центр соціально-психологічної реабілітації. В березні 2022 року Центр був майже вщент зруйнований збройними силами рф внаслідок прямого влучання танкового снаряду.

Про це повідомили на сайті Міністерства у справах ветеранів України.

Вартість проєкту склала понад 300 млн грн бюджетних коштів. Крім того, Володимир Зеленський передав на відновлення Центру 100 тис. доларів, які отримав із присудженням медалі Свободи.

Центр у Бородянці надаватиме психологічну, соціальну підтримку, а також фізкультурно-спортивну реабілітацію для ветеранів, їхніх родин, а також сімей загиблих захисників та захисниць.

Пріоритетними напрямками Центру є повернення ветеранів до активного суспільного життя, відновлення та підтримка психічного й фізичного здоров’я, впровадження інноваційних форм допомоги та юридичний супровід.

Наразі в Центрі соціально-психологічної реабілітації вже обладнані кімнати ерго-, арт- та кріотерапії, а також віртуальної реальності, що допомагатимуть долати наслідки бойової травми.

Всі послуги для ветеранів, членів їх сімей та родин загиблих захисників та захисниць будуть безкоштовними.

Планується, що за рік Центр прийматиме в середньому понад дві тисячі ветеранів.

Раніше ми писали, що у Дніпрі відкрили третій реабілітаційний центр для поранених військових мережі Recovery.

Фото: Міністерство у справах ветеранів України