Сєвєродонецьк, Первомайськ і Красноград: в Україні перейменують ще 7 міст і понад 40 сіл

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Ірина Маймур
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В межах деколонізації в Україні перейменують ще сім міст і 44 села/селища.

Про це повідомив перший заступник голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський.

Зокрема, сім міст перейменують так:

  • Сєвєродонецьк (Луганська область) — на Сіверськодонецьк;
  • Ватутіне (Черкаська область) — на Багачеве;
  • Дружба (Сумська область) — на Журавське;
  • Першотравенськ (Дніпропетровська область) — на Шахтарське;
  • Красноград (Харківська область) — на Берестин;
  • Первомайський (Харківська область) — на Златопіль;
  • Первомайськ (Луганська область) — на Сокологірськ.

Повний перелік населених пунктів, які перейменують:

Раніше ми писали, що в Україні перейменують 5 міст та 104 села. Відомо, що Бровари планують перейменувати у Броварі, місто Червоноград на Львівщині – у Шептицький, Павлоград на Дніпропетровщині – у Матвіїв, Южне на Одещині – у Порт-Аненталь, Синельникове на Дніпропетровщині – у Ріднопілля.

Фото: Вісті

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Опубліковано: 04 квітня 2024
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