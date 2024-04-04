Сєвєродонецьк, Первомайськ і Красноград: в Україні перейменують ще 7 міст і понад 40 сіл
В межах деколонізації в Україні перейменують ще сім міст і 44 села/селища.
Про це повідомив перший заступник голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський.
Зокрема, сім міст перейменують так:
- Сєвєродонецьк (Луганська область) — на Сіверськодонецьк;
- Ватутіне (Черкаська область) — на Багачеве;
- Дружба (Сумська область) — на Журавське;
- Першотравенськ (Дніпропетровська область) — на Шахтарське;
- Красноград (Харківська область) — на Берестин;
- Первомайський (Харківська область) — на Златопіль;
- Первомайськ (Луганська область) — на Сокологірськ.
Повний перелік населених пунктів, які перейменують:
Раніше ми писали, що в Україні перейменують 5 міст та 104 села. Відомо, що Бровари планують перейменувати у Броварі, місто Червоноград на Львівщині – у Шептицький, Павлоград на Дніпропетровщині – у Матвіїв, Южне на Одещині – у Порт-Аненталь, Синельникове на Дніпропетровщині – у Ріднопілля.
Фото: Вісті
Опубліковано: 04 квітня 2024