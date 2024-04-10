Фільм “Ми, наші улюбленці та війна” Антона Птушкіна зібрав рекордні 2,3 млн грн за перший вікенд

Фільм Антона Птушкіна “Ми, наші улюбленці та війна” зібрав 2,3 мільйона грн за перший вікенд.

Це рекорд зборів для документального кіно, повідомила Forbes Україна СЕО дистриб’юторської компанії Green Light Films Вероніка Ясінська.

За перший вікенд стрічку переглянули близько 13 440 глядачів. Фільм став першим українським релізом Green Light Films.

4 квітня стрічка “Ми, наші улюбленці та війна” встановила ще один рекорд: найбільший бокс-офіс за результатами першого дня прокату в ніші документального кіно – 359 000 грн.

Фільм показали 142 кінотеатри на 174 екранах. Щодня кінотеатри показували близько 240 сеансів фільму. Водночас загалом в Україні відчинено близько 190 кінотеатрів, говорить генеральна директорка Green Light Films.

Натомість "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, наразі найкасовіший український документальний фільм, за 16 вікендів зібрав 2,1 млн грн та майже 17 000 глядачів.

Раніше ми писали, що за фільмом "Довбуш" хочуть зняти серіал для Netflix.

Фото: кадр з фільму "Ми, наші улюбленці та війна" / скриншот з YouTube