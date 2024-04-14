Коли в Україні можуть ввести графіки відключення світла: чотири варіанти
Енергетики визначили чотири умови, за яких на всій території України можуть бути запроваджені погодинні графіки відключення світла.
Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.
За його словами, обмеження можуть запровадити, якщо:
- Не буде відновлено теплову генерацію.
- Підвищиться споживання електроенергії через спеку. Зазвичай це відбувається у липні й серпні.
- Не буде вистачати обсягу електроенергії, яку Україна отримує з Європи.
- Не буде можливості передати у певні регіони необхідний обсяг електроенергії.
“Тоді єдиний спосіб збалансувати систему — це знизити споживання. Зменшити споживання можна єдиним способом — це погодинними графіками відключення”, — розповів Сахарук.
Також міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю телеканалу "Рада" заявив, що мета російських масованих атак на енергетичну інфраструктуру — влаштувати тотальний блекаут. Тому українцям треба готуватися до всіх сценаріїв, купувати генератори та павербанки.
Раніше ми писали, що українців закликають економити світло у пікові години та не вмикати кондиціонери.
Фото: з відкритих джерел