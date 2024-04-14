Коли в Україні можуть ввести графіки відключення світла: чотири варіанти

Енергетики визначили чотири умови, за яких на всій території України можуть бути запроваджені погодинні графіки відключення світла.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

За його словами, обмеження можуть запровадити, якщо:

Не буде відновлено теплову генерацію. Підвищиться споживання електроенергії через спеку. Зазвичай це відбувається у липні й серпні. Не буде вистачати обсягу електроенергії, яку Україна отримує з Європи. Не буде можливості передати у певні регіони необхідний обсяг електроенергії.

“Тоді єдиний спосіб збалансувати систему — це знизити споживання. Зменшити споживання можна єдиним способом — це погодинними графіками відключення”, — розповів Сахарук.

Також міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю телеканалу "Рада" заявив , що мета російських масованих атак на енергетичну інфраструктуру — влаштувати тотальний блекаут. Тому українцям треба готуватися до всіх сценаріїв, купувати генератори та павербанки.

Раніше ми писали, що українців закликають економити світло у пікові години та не вмикати кондиціонери.

Фото: з відкритих джерел