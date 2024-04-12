Українців закликають економити світло у пікові години та не вмикати кондиціонери

У піковий час з 19 до 22 години українців закликають екомити електроенергію кожного дня протягом року.

Про це у своєму Facebook повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

"Економити споживання в пікові години. І якщо нас таких буде багато, то це спрацює. Тому, з 19 до 22 години кожного дня, будь ласка, економте електроенергію кожного дня у весь 2024 рік. Хай це стане звичкою", - зазначив він.

Також як пише Lb.ua, не вмикати кондиціонери закликав виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк, адже є певний парадокс, коли споживання електроенергії влітку іноді буває вищим, ніж узимку.

"Саме кондиціонери є тим джерелом, яке найбільше споживає електроенергії та саме створює цей пік. За умов фактично обмеженої можливості генерувати електроенергію мусимо обмежити або добровільно її споживання, або недобровільно, і це будуть робити диспетчери", - додав Павлюк.

Окрім того, експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев пояснив, що Україна може одночасно як експортувати, так і імпортувати електроенергію. Наприклад, 8 квітня, у денні години держава мала надлишок електроенергії, тож продавала його до Польщі. А от уже ввечері, в пікові години споживання, екстрено імпортувала. Завдяки безхмарній погоді особливо активно працюють сонячні станції. Зокрема через це й виникає надлишок електроенергії вдень. Та в пікові години її країні замало.

Наразі ситуація така, що більшість споживачів електричної енергії є на лівобережжі України, тоді як генерувальні об'єкти в основному на правобережжі. Звідти є можливість ще й імпорту з Європи. Система побудована так, що електричну енергію із західних регіонів неможливо передати на велику відстань. Тобто енергію, наявну, наприклад, на кордоні України та Польщі, її передати на Одещину, Харківщину чи навіть Дніпропетровщину неможливо.

Раніше ми писали, що зруйнована Трипільська ТЕС підлягає відновленню. Енергетики вже мають пропозиції із надання обладнання від європейських країн.

Нагадаємо, що внаслідок удару було повністю зруйновано Трипільську ТЕС, яка забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині.

Фото: Unsplash\Nikola Johnny Mirkovic