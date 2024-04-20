“Укрзалізниця” повертає швидкісний потяг з Києва до Одеси у тестовому режимі

Укрзалізниця в тестовому режимі повертає до Одеси швидкісний поїзд Інтерсіті+.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Поїзд №761/762 Київ — Одеса відправлятиметься з Києва 3, 4 та 5 травня о 06:03 та прибуватиме до Одеси о 13:34. В зворотному напрямку, з Одеси, поїзд вирушатиме в ті ж дати о 14:20 та прибуватиме до Києва о 21:50. Про це йдеться у повідомленні перевізника.

Крім цього, на великодній вікенд збільшуємо пропозицію місць із Києва до Львова, адже замість стандартного швидкісного поїзда Hyundai туди поїде більш містка двоповерхова Skoda. Також будуть призначені додаткові рейси поїзда №777 Київ — Львів на 4 та 5 травня.

Квитки на Одесу вже можна придбати у застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та касах вокзалів.

Раніше ми писали, що проєкт з безбар’єрності станцій Київської міської електрички призупинили.

Фото: УЗ