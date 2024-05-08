“Укрзалізниця” запускає ще один інклюзивний потяг: як він виглядає

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Наталія Габрух
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“Укрзалізниця” невдовзі запустить модернізований електропоїзд на маршруті Львів-Рівне.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

Поїзд має низку зручних рішень всередині вагона, зокрема:

  • ⁠кріплення для велосипедів;
  • розетки для зарядки гаджетів;
  • комфортні сидіння.

Крім цього, вагони стали більш доступними для маломобільних людей:

  • встановлено пандуси;
  • ⁠інклюзивні вбиральні;
  • інформаційні покажчики продубльовано шрифтом Брайля.

Також у головних вагонах поїзда передбачені сповивальні столики.

В “Укрзалізниці” додали, що це вже 39-й модернізований на власних потужностях приміський електропоїзд.

Раніше ми писали, що “Укрзалізниця” до кінця року запустить “сімейні вагони”.

Фото: “Укрзалізниця”

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Опубліковано: 08 травня 2024
Укрзалізниця інклюзивність
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