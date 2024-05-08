“Укрзалізниця” запускає ще один інклюзивний потяг: як він виглядає
“Укрзалізниця” невдовзі запустить модернізований електропоїзд на маршруті Львів-Рівне.
Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.
Поїзд має низку зручних рішень всередині вагона, зокрема:
- кріплення для велосипедів;
- розетки для зарядки гаджетів;
- комфортні сидіння.
Крім цього, вагони стали більш доступними для маломобільних людей:
- встановлено пандуси;
- інклюзивні вбиральні;
- інформаційні покажчики продубльовано шрифтом Брайля.
Також у головних вагонах поїзда передбачені сповивальні столики.
В “Укрзалізниці” додали, що це вже 39-й модернізований на власних потужностях приміський електропоїзд.
Раніше ми писали, що “Укрзалізниця” до кінця року запустить “сімейні вагони”.
Фото: “Укрзалізниця”
Опубліковано: 08 травня 2024