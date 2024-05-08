“Укрзалізниця” запускає ще один інклюзивний потяг: як він виглядає

“Укрзалізниця” невдовзі запустить модернізований електропоїзд на маршруті Львів-Рівне.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

Поїзд має низку зручних рішень всередині вагона, зокрема:

⁠кріплення для велосипедів;

розетки для зарядки гаджетів;

комфортні сидіння.

Крім цього, вагони стали більш доступними для маломобільних людей:

встановлено пандуси;

⁠інклюзивні вбиральні;

інформаційні покажчики продубльовано шрифтом Брайля.

Також у головних вагонах поїзда передбачені сповивальні столики.

В “Укрзалізниці” додали, що це вже 39-й модернізований на власних потужностях приміський електропоїзд.

Раніше ми писали, що “Укрзалізниця” до кінця року запустить “сімейні вагони”.

Фото: “Укрзалізниця”