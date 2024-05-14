Американський благодійник побудує ще більше житла для тих, хто втратив дім під час війни

Американський благодійник Делл Лой Хансен має намір виділити кошти на благодійні програми в Україні та створити ще більше місць для проживання у так званих “Містечках Хансена”.

Про це повідомили на сайті Київської ОВА.

Благодійник зазначив, що наразі він фокусує свою увагу на допомозі літнім людям.

“Я хочу допомогти саме літнім людям. Ми хочемо відкрити ще 100 місць проживання у Містечку. Є мета, щоб літні люди не лише жили у безпечних умовах, але й мали змогу утримувати городи, тримати господарство. І мали доступ не лише до якісних медичних чи соціальних послуг, але й сходити, наприклад, у перукарню чи кавʼярню”, — зазначив Делл Лой Хансен.

Наразі Делл Лой Хансен уклав 50 контрактів на будівництво соціального житла на Київщині. Роботи планують завершити до кінця 2024 року. Це будуть чотирикімнатні будинки для літніх людей, які втратили домівки.

Крім того, благодійник планує залучати кошти для допомоги у придбанні помешкань за програмою “єВідновленння”. Зокрема, американська сторона буде покривати всі необхідні витрати щодо ремонту та за потреби дофінансовувати вартість помешкання.

Фото: з відкритих джерел