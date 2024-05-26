15 подій Книжкового Арсеналу, які варто відвідати

Фокус-тема цьогорічного “Книжкового Арсеналу” , який стартує 30 травня, має назву “Життя на межі”, і це найкраща метафора того, що зараз відбувається з нами.

Фестиваль традиційно складається з програмної частини та книжкового ярмарку, який буде проходити на першому поверсі Старого Арсеналу. Розповідаємо про найцікавіші заходи фестивалю.

"Свідчення": читання пам’яті Вікторії Амеліної

Ще рік тому українська письменниця Вікторія Амеліна брала участь у заходах "Книжкового Арсеналу", презентуючи щоденник вбитого російськими окупантами письменника Володимира Вакуленка. Не минуло й місяця з тієї події, як супроводжуючи іноземну делегацію, вона потрапила під російський ракетний обстріл у Краматорську і від отриманих поранень померла.

Тепер на "Арсеналі" письменницю згадуватимуть та читатимуть її твори близькі, знайомі, та колеги: Мар’яна Савка, Володимир Єрмоленко, Алім Алієв, Мирослава Барчук та інші.

Коли: четвер, 30 травня, 19.30

Де: Головна сцена

Кіноперформанс від Довженко-Центр – репрем’єра фільму "Фата Моргана" з новим саундтреком від Пиріг і Батіг

Режисер Борис Тягно, учень Леся Курбаса, зняв стрічку Fata Morgana за мотивами однойменної повісті Михайла Коцюбинського на студії "Українфільм" у Києві у 1931 році. Німа кінокартина у той час справила неабияке враження на глядачів та поціновувачів, критики досі відзначають технічну майстерність багатьох її епізодів.

Фолк-група "Пиріг і Батіг" написала новий саундтрек до класичного фільму і наживо виконає його під час його нової прем’єри.

Коли: четвер, 30 травня, 20.00

Де: Вулична сцена

"Опера СВУ, музика ГПУ", або як ламали українську інтелігенцію 30-х. Презентація книжки Гелія Снєгірьова "Набої для розстрілу"

19 квітня 1930 року у Столичному оперному театрі у Харкові радянська влада винесла вироки 45 українським інтелектуалам за справою щодо організації "СВУ" ("Спілки визволення України"). Через подібні обставини та атмосферу навколо, про те засідання суду поширився вислів "Опера СВУ, музика – ГПУ".

Ця справа – одна з темних і трагічних у історії української інтелігенції, більшість її фігурантів отримали найвищу міру покарання – розстріл.

Український письменник, режисер та дисидент Гелій Снєгірьов у 1970-х роках написав роман про ці події, йому вдалося передати рукопис за кордон, де він був надрукований. Сам автор був заарештований, і після жорсткого пресингу правоохоронців, маючи слабке здоров’я, помер.

У 2024 році видавництво "Комора" перевидало роман "Набої для розстрілу" з передмовою українського кінознавця Сергія Тримбача, який візьме участь у презентації разом з письменницею Оксаною Забужко та доктором історичних наук Юрієм Шаповалом.

Коли: п’ятниця, 31 травня, 10.15

Де: Видавнича сцена

Дискусія "Українська класика і міжнародні книжкові ринки: Валер’ян Підмогильний, Майк Йогансен, Леся Українка"

Шотландець Уям Блекер – науковець-славіст, який перекладає твори українських авторів англійською мовою та популяризує українську культуру у Сполученому Королівстві. Польський літературознавець та перекладач Марцін Гачковський переклав на польську роман Валер’яна Підмогильного "Місто", вірші Василя Стуса та багато українських текстів. А чеською роман Підмогильного перекладав чеський журналіст Мірослав Томек, який також є прихильником Сергія Жадана та Юрія Андруховича.

Добре знайомий з українською літературою і німецький перекладач і дослідник Якоб Вундервальд, докторант зі славістики Потсдамського університету. Не менш захоплюється нею британська перекладачка та випускниця Кембріджу Дейзі Гіббонс, яка активно спілкується з українськими військовими.

Усі вони візьмуть у дискусії про місце української класики на міжнародних книжкових ринках, організованої за сприяння Goethe-Institut в Україні.

Коли: п’ятниця, 31 травня, 12.00

Де: Видавнича сцена

Дискусія "Герої наших вулиць: перейменування у Харкові та Києві"

У великій суспільній дискусії про перейменування вулиць не те щоб не поставлено крапку, навпаки – щоразу, коли ця тема піднімається публічно, у соціальних мережах починаються жорстокі битви між опонентами. Сподіваємось, що під час цього відкритого заходу все виглядатиме більш інтелігентно.

На болючі питання з приводу даної теми відповідатимуть кандидатка історичних наук Марія Тахтаулова, член столичної комісії з питань найменування Тиміш Мартиненко-Кушлянський, а також директорка Харківського Літературного музею Тетяна Пилипчук.

Коли: п’ятниця, 31 травня, 12.30

Де: Головна сцена

Дискусія "Книга в укритті, книга як укриття"

В одному з бомбосховищ Корабельного району Херсона, який постійно перебуває під ворожими обстрілами росіян, у лютому цього року відкрили Book Shelter. Книжки для сховища передали з фонду Херсонської обласної бібліотеки імені Олеся Гончара.

Так у прифронтовому місті реалізували молодіжний проєкт "Книги в укритті". Однією з його цілей організатори назвали "покращення психоемоційного стану людей та мотивування до активної участі у життєдіяльності міста".

Ініціатори проєкту візьмуть участь у дискусії, де обговорюватиметься нова культурно-семантична особливість книги в оптиці життя під постійними обстрілами. Про це також говоритимуть українські письменниці Катерина Калитко, Світлана Поваляєва, Катерина Міхаліцина та інші.

Коли: п’ятниця, 31 травня, 13.30

Де: Головна сцена

Перформанс Алевтини Кахідзе Follow the Plants

Українська художниця, кураторка та садівниця Алевтина Кахідзе народилась та виросла на Донеччині, проживає у селі Музичі на Київщині, а її численні роботи демонструють на престижних міжнародних виставках.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення художниця провела два страшних тижні у підвалі неподалік Бучі. Нещодавно вона представляла нашу країну на Мальтійській бієнале, а її новий перфоманс "Слідуй за рослинами" запрошує глядачів зазирнути у світ рослин і побачити навколишнє середовище з їхньої точки зору.

Коли: п’ятниця, 31 травня, 16.00

Де: Літературний сад

Дискусія "Бути військовим/військовою сьогодні"

Дмитро Лазуткін – поет, спортивний коментатор, лауреат Шевченківської премії, а нині – речник Міністерства Оборони України. Артур Дронь – боєць 125-ї бригади ТРО, поет, автор поетичної збірки "Тут були ми". Ярина Чорногуз – бойова медикиня та морська піхотинка, а також поетеса та автор двох збірок віршів. Леся Ганжа – журналістка та операторка FPV-дронів. Павло Казарін – журналіст, публіцист, та військовослужбовець ЗСУ.

Усі ці достойні люди візьмуть участь у дискусії, назва якої говорить сама за себе.

Коли: п’ятниця, 31 травня, 18.00

Де: Головна сцена

"Веселка на Салтівці": музична моновистава театру "Нафта"

Салтівка, або Салтівський житловий масив, район, що знаходиться на сході Харкова і вважається найбільшим житловим масивом України. Як і все місто, з початку повномасштабної війни він піддається постійним обстрілам ворогів, але попри все – мужньо тримається.

Театр "Нафта" – одне з найцікавіших явищ нової української театральної сцени, попри небезпеку та обстріли продовжує функціонувати під час війни та збирати глядачів на свої вистави. "Веселка" – моновистава в жанрі музичної сюрреалістичної трагікомедії. Усі ролі у якій виконує один із засновників театру Артем Вусик.

Коли: п’ятниця, 31 травня, 19.30

Де: Вулична сцена

Презентація книги Братів Капранових "Історія Європи. Український погляд"

У квітні цього року раптово пішов з життя Дмитро Капранов, який був невід’ємною складовою багаторічного творчого тандему і літературного бренду Брати Капранови, і одним із співзасновників видавництва "Зелений Пес".

Віталій Капранов на своїй сторінці у Facebook повідомив про те, що "Письменник Брати Капранови продовжить творити" так само, як і продовжує свою діяльність засноване ними видавництво.

На "Арсеналі" відбудеться презентація книги, написаної ще 2021 року – український погляд на історію Європи.

Коли: п’ятниця, 31 травня, 20.00

Де: Видавнича сцена

Дискусії про бачення України світовими лідерами з Дмитром Кулебою

Минулого року подивитися на міністра закордонних справ (та послухати його) до головної сцени "Арсеналу" набилася така кількість людей, що організаторам та охоронцям заходу доводилося влаштовувати "фізичний коридор", аби сам спікер потрапив на сцену. Цьогоріч можна передбачити не менший аншлаг, адже окрім красномовства та інтелекту міністра українців цікавить багато важливих питань, перш за все, пов’язаних із завершенням нинішньої війни.

Модерувати дискусію буде журналіст і телеведучий Вадим Карп’як.

Коли: субота, 1 червня, 14.00

Де: Видавнича сцена

"Алла Горська. Боротьба триває"

Понад місяць з величезним резонансом в Українському Домі тривала виставка "Алла Горська. Боривітер", де були представлені твори з музейних та приватних колекцій української художниці та дисидентки, вбитої за невстановлених обставин у 1970 році.

Альбом видавництва "Родовід", який буде представлено мистецтвознавицею Оленою Грозовською та кураторами виставки включає понад сто оригінальних праць з коментарями критиків та мистецтвознавців.

Коли: субота, 1 червня, 16.30

Де: Літературна сцена

Прем’єрний показ документального фільму "Спротив та єдність. Письменники пояснюють, як не втратити майбутнє"

На початку цього року Управлінням стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ та Медіацентром було створено перший фільм серії "Спротив та єдність", у якому українські історики, дехто з яких служить в ЗСУ, пояснювали як не втратити майбутнє.

У новому фільмі, прем’єру якого покажуть у програмі "Арсеналу", це робитимуть письменники та військові Олександр Михед, Артем Чех та Володимир Єрмоленко.

Коли: субота, 1 червня, 16.30

Де: Лекторій

Концерт Світлани Няньо та Сергія Хотячука

Світлана Няньо – у минулому солістка андеграундної київської формації "Цукор – біла смерть", записи якої видавалися на одному з європейських лейблів ще у 90-х роках минулого століття. Її називають справжньою перлиною українського музичного авангарду, інтерес до її творчості все так само активний, як за кордоном, так і у нас. Більше того, віднедавна він тільки посилився: записи артистки перевидають, за її нечастими виступами буквально полюють прихильники, і, що цікаво – спостерігається непідробний інтерес серед молодих людей, які про 90-ті чули від своїх батьків.

Виступ на "Арсеналі" – чи не найкраща нагода побачити артистку у чудовій формі разом з постійним музичним партнером Сергієм Хотячуком.

Коли: субота, 1 червня, 20.00

Де: Вулична сцена

"Більше, ніж друг. Квір-література в українських реаліях від українських авторів"

Дитяча письменниця та сценаристка, дипломантка "Коронації слова" Ольга Войтенко та письменниця Дар’я Чайка, авторка резонансного квір-роману "Майже хороші хлопці" за участі Підліткової ради Мистецького Арсеналу розповідатимуть про українську квір-літературу – чи існує вона, хто її автори, як сприймаються ці твори у нинішній реальності. Ці та інші питання та відповіді будуть озвучені під час дискусії.

Коли: неділя, 2 червня, 10.30

Де: Лекторій