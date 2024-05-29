Куди піти у Києві 31 травня – 2 червня: Фестиваль вуличної їжі, Книжковий Арсенал та ДахаБраха

Протягом 31 травня - 2 червня у місті відбудуться різноманітні події, серед яких фестиваль вуличної їжі, книжковий арсенал, музичний фестиваль "Брудний пес", винний фестиваль, виступи гуртів Kalush і ДахаБраха та багато іншого.

Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

На "Зірковому останньому дзвонику" ви зможете освіжити свої знання з української мови разом із зірковими учнями, серед яких Tayanna, Марта Адамчук, Tember Blanche, Женя Кот, Donskikh, Акім Галімов та багато інших. На вас чекають цікаві факти про мову, лайку, суржик та інтерактиви, де ви разом із зірками перевірите, хто краще знає українську. А у перервах можна буде підкріпитися смаколиками на локації від "Сільпо".

Для участі у програмі необхідно заповнити форму та прийти на івент. Серед зареєстрованих випадковим чином буде обрано 80 учасників. Усі інші зможуть стати глядачами події та вільно відвідати її.

Ціна: вхід вільний

Де: ТРЦ Gulliver

Коли: 31 травня 18:00

31 травня виступатиме Dadadisco з Берліну, Mamay b2b D1 та Alex P, 1 червня запалюватиме Phonique з Берліну, Indie Elephant та Kate Kroft, а 2 червня відбудеться концерт гурту Kalush за участі реп-реггі виконавця Balsam - це вперше, коли артисти об’єднаються на одній сцені.

Ціна: від 200 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 31 травня, 1 червня з 16:00, 2 червня з 19:00

На події буде книжковий ярмарок, в якому візьмуть участь понад 100 видавництв та 5 книгарень. Ще буде близько 160 добірних подій у межах фокус-теми "Життя на межі", літературної програми, програми для/про дітей та підлітків, професійної програми, спеціальної програми Українського ПЕН, спеціальної програми Літературного фестивалю "П’ятий Харків". Також на Книжковому Арсеналі будуть представлені окремі події від видавців, перформативні події та майстер-класи.

Детальніше про події Книжкового Арсеналу читайте у нашому гіді.

Ціна: від 150 грн. Квитки

Де: Книжковий Арсенал, вул. Лаврська, 10-12

Коли: 31 травня - 2 червня з 10:00

У п'ятницю виступить Shumei та наживо виконає пісні “Біля Тополі”, “Буревіями”, “Тривога”, “Пробач" та інші. У суботу у V`yava буде проходити великий Jazzday із Олексієм Коганом та Jazz in Kyiv Band, тріо Наталії Лебедєвої та спеціального гостя Бориса Могилевського, також Dennis Adu Quintet представлять нову програму, а Константин Іоненко презентує новий проєкт "Nautilus Nocturne". У неділю віжбудеться концерт просто неба гурту ДахаБраха. Концерт є благодійними, і всі гроші з гонорарів підуть на потреби фонду "Птахи".

Ціна: від 400 грн. Квитки

Де: ВДНГ

Коли: 31 травня 19:00, 1 червня 14:00, 2 червня 17:00

31 травня у закладі проходитиме благодійний ярмарок від "Майбутні", а 1 червня відбудеться благодійний захід від назвою "Чистий лист".

Ціна: вхід вільний

Де: КультМотив, вул. Набережно-Хрещатицька, 31/36

Коли: 31 травня 13:00, 1 червня 12:00

31 травня виступатиме Dj Jay Filler із хітами з 90-х до сьогодення. 1 червня проходитиме концерт до Дня захисту дітей з розважальною програмою, а о 19:00 буде "Дискоаеробіка" - вечір музики 80х-2000х. 2 червня на вас чекатиме "Кропива Fest" з розважальною програмою, о 19:30 на вас очікує сет від Dj Uzhansky.

Ціна: вхід вільний

Де: ВДНГ

Коли: 31 травня 18:00, 1 червня 15:00, 2 червня 12:00

Субота

На події виступлять 109 артистів на 5 сценах. Головна ідея фестивалю - створити майданчик для об’єднання українських митців та музикантів різних жанрів та стилів з різних регіонів України для нових колаборацій. Окрім музичних стейджів, на заході будуть діяти окремі зони для розваг, маркет з локальними брендами, тату-корнер та фудкорти. Для тих, хто не зможе особисто відвідати фестиваль, кожна зі сцен буде транслюватись онлайн на декількох стрімінгових платформах.

Ціна: від 1100 грн. Квитки

Де: Keller, вул. Кирилівська, 71

Коли: 1-2 червня з 12:00

На події на вас чекають: найбільший фуд-маркет країни (40 резидентів), благодійні аукціони, live виступи музичних гуртів, маркет крафтових товарів від локальних виробників, маркет товарів для домашніх улюбленців, кінотеатр та лекторій, дитячий майданчик та зони відпочинку та спортивні розваги.

Ціна: від 250 грн. Квитки

Де: Арт-завод Платформа

Коли: 1-2 червня з 12:00

Вперше з початку повномасштабної війни 1 червня відбудеться винний фестиваль Supernatural. У цей день буде велика дегустація натурального вина з лекціями про вино та ментальне здоровʼя та знайомствами, а також буде фудкорт.

Ціна: від 2500 грн. Квитки

Де: Garage, Межигірська, 82

Коли: 1 червня з 12:00

Яка вартість людського тіла? Чи варте воно чогось, коли танцює під дудку власних спокус, начхавши на здоровий глузд і моральність? Вася - типовий представник соціального класу "тіло". Вчорашнє "непорозуміння", сьогодні він впевнений, що тепер в його житті почалася біла смуга.

Ціна: від 400 грн. Квитки

Де: Театр на лівому березі Дніпра, пр-т Броварський, 25

Коли: 1 червня 15:00

Фото: temberblanche, Брудний пес, facebook.com/ulichnayaeda, ДахаБраха, Голосіївська РДА, Театр на лівому березі,