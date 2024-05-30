На львівському вокзалі перебудують високі перони та встановлять ліфти

"Укрзалізниця" запросила проєктні та архітектурні організації на відкриту зустріч щодо початку проєктування реконструкції львівського вокзалу, аби зробити його більш доступним.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Проєкт передбачає розробку документації щодо перебудови високих перонів та встановлення ліфтів для безперешкодного доступу до потягів і кімнат відпочинку, а також реставрації тунелів вокзалу тощо.

Раніше ми писали, що за рік "Укрзалізниця" зробила інклюзивними електропоїзди, вокзали і станції та вбиральні.

Фото: Цинічний Львів