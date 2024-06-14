Українські митці пройдуть стажування в Метрополітен-опера в Нью-Йорку
Четверо українських митців пройдуть стажування в Метрополітен-опера в Нью-Йорку. Воно триватиме чотири місяці.
Про це повідомили в Мінкульті.
Українці візьмуть участь у постановочному процесі та управлінні театром разом з американськими колегами.
На стажування до Метрополітен-опера поїдуть:
- продюсер формації молодих українських митців NOVA OPERA Андрій Кошман;
- піаністка Дар’я Максимова
- режисерка опери Тетяна Гнатюк;
- режисерка опери Лада Шиленко.
Вони стажуватимуться у чотирьох відділах: Media & Presentations, Marketing & Advertising, Development (Guest Relations, Special Events and Development Services), Production відповідно.
Раніше ми писали, що одна з найстаріших кулінарних шкіл Парижа запустила безкоштовний курс для українців.
Фото: Facebook Метрополітен-опера
Опубліковано: 14 червня 2024
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