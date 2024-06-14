Українські митці пройдуть стажування в Метрополітен-опера в Нью-Йорку

Четверо українських митців пройдуть стажування в Метрополітен-опера в Нью-Йорку. Воно триватиме чотири місяці.

Про це повідомили в Мінкульті.

Українці візьмуть участь у постановочному процесі та управлінні театром разом з американськими колегами.

На стажування до Метрополітен-опера поїдуть:

продюсер формації молодих українських митців NOVA OPERA Андрій Кошман;

піаністка Дар’я Максимова

режисерка опери Тетяна Гнатюк;

режисерка опери Лада Шиленко.

Вони стажуватимуться у чотирьох відділах: Media & Presentations, Marketing & Advertising, Development (Guest Relations, Special Events and Development Services), Production відповідно.

Раніше ми писали, що одна з найстаріших кулінарних шкіл Парижа запустила безкоштовний курс для українців.

Фото: Facebook Метрополітен-опера