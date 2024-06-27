Куди поїхати з Києва на вихідні: 5 ферм для короткої гастро-подорожі

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Валерія Паненко
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Літо — час подорожувати та отримувати нові враження. Розповідаємо про ферми біля Києва, куди можна поїхати на вихідні, щоб спробувати смачні еко-продукти і відпочити від міста. Ви дізнаєтеся, де у Київській області ростуть банани, вирощують равликів і готують бургери з равликовою котлетою, виготовляють українські крафтові сири. А ще – де відпочити біля басейну під Києвом і покататися на віслюку.

Бананова ферма під Києвом

Цікаве місце Київської області - бананова фермаЦікаве місце Київської області - бананова фермаЦікаве місце Київської області - бананова ферма

Якщо хочеться екзотики, то вам слід рухатися у сторону Броварського району. Адже там у селі Рожни розташована "Бананова ферма" — оранжерея тропічних рослин. Справді цікаве місце у Київській області, куди можна поїхати на вихідні з дітьми.

Власником оранжереї є селекціонер, інженер-системотехнік та винахідник Анатолій Васильович Патій.

Він починав із вирощування екзотичних рослин на балконі. З часом його захоплення настільки масштабувалося, що зараз у нього власна теплиця на 600 квадратних метрів, у якій ростуть екзотичні для України фрукти: ананаси, папая, банани, мандарини, інжир, кавові та томатні кущі — всього понад 50 сортів тропічних фруктів. Діти і дорослі — постійні відвідувачі екскурсій у цій місцині та слухачі цікавих лекцій від власника ферми.

На цій локації ви можете не лише наробити атмосферних світлин, а й дізнатися про усі тонкощі вирощування екзотичних рослин. Ба більше, навіть спробувати самому стати тропічним садівником, адже саджанці можна придбати прямісінько на фермі і спробувати виростити їх у власній оселі.

Дружина Анатолія, Тетяна Бердник із задоволенням розповість про японське мистецтво ошибану — створення картин із засушених пресом рослин. Можливо, візит сюди вас надихне і самому створити власну картину.

Адреса: провулок Травневий, 70, Рожни.
Ціна: вхід 150 гривень, якщо їхати на екскурсію великими групами, то можна отримати знижку.
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Равликова ферма Jiffy farm

Вихідні з дітьми. Равликова ферма під КиєвомВихідні з дітьми. Равликова ферма під КиєвомВихідні з дітьми. Равликова ферма під КиєвомВихідні з дітьми. Равликова ферма під Києвом

Равликова ферма "Jiffy" — це цілий виробничий комплекс з вирощування, переробки та продажу готових равликів в умовах, максимально наближених до природних на екологічно чистій землі. А ще – чудове місце для відпочинку під Києвом, лише в 11 кілометрах від столиці.

Найбільшою цінністю своєї ферми називають землю, на якій вона побудована. Адже раніше ця земля ніколи не використовувалась у сільському господарстві і не забруднена хімікатами. А щоб забезпечити своїй продукції найвищу якість, додатково очищають воду, якою користуються на фермі.

Поїздка на цю ферму під Києвом — чудова можливість відволіктися, розслабитися, поміркувати, помріяти і привести думки в порядок. А ще тут проводять екскурсії, на яких вам розкажуть багато цікавих фактів про равликів – про умови розведення та вирощування, історію і популярність в усіх кулінарних столицях світу, культуру їх споживання, а також особливості приготування страв з равликів.

До речі, скуштувати равликів тут ви теж зможете. На території ферми є ресторан, де ви можете замовити страви з равликового меню.

Серед найпопулярніших страв:

  • фаршировані равлики
  • равликовий жульєн
  • бургер з равликовою котлетою
  • канапки з перлинною ікрою равлика
  • закуски з філе в соусі.

Ця гастроточка створена в автентичному фермерському стилі. Тут є декілька варіантів локацій, які ви можете орендувати, щоб відсвяткувати особисте свято чи організувати будь-який власний захід на території ферми на свіжому повітрі.

Адреса: с. Горбовичі (за селом Гореничі), 16 км Бишівської траси, заїзд від перехрестя з селом Горбовичі.
Ціна: вартість відвідування групової екскурсії для дорослих 350 грн, дітям до 14 років – 200 грн, дітям до трьох років безкоштовно. Якщо ви їдете на ферму просто поласувати равликовими делікатесами, то за вхід платити не потрібно.
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Віслюча ферма Osloff з дитячим басейном

Місце відпочинку під Києвом. Віслюча ферма OsloffМісце відпочинку під Києвом. Віслюча ферма OsloffМісце відпочинку під Києвом. Віслюча ферма OsloffМісце відпочинку під Києвом. Віслюча ферма Osloff

Єдина в Україні віслюча ферма розташована за 20 кілометрів від Києва. Заснував її Володимир Васильєв з ініціативи своєї дружини Світлани, яка дізналася про користь і переваги віслючого молока над коров’ячим. Воно на 100% засвоюється організмом людини та позитивно впливає на імунітет. А вміст жиру у нього у 6 разів менший, ніж у коров’ячому. Щоб оцінити його переваги, господарі пропонують скуштувати віслюче молоко відвідувачам, а також роблять з нього віслючий сир, яким теж частують гостей.

Якщо ви приїдете сюди на вихідні з дітьми, зможете їх прокатати на віслюках, а самі зробити атмосферні фото. Також на території є окремий дитячий майданчик з басейном та настільними іграми.

Окрім дегустації молока і домашнього сиру, на фермі також можна зіграти у більярд або відпочити у лазні на березі озера. Ще тут можна порибалити і приготувати обід на мангалі або у тандирі. А для любителів експериментів власники пропонують ще одну цікаву послугу — процедуру із льодом із віслючого молока у лазні. Фермери впевнені, що це сприяє омолодженню шкіри.

Адреса: вул. Лесі Українки, 14а, Великі Дмитровичі.
Ціна: вхід на ферму для дорослих 200 грн, для дітей 100 грн, дітям до 7 років безкоштовно. За фото на віслючку доведеться заплатити 50 грн, а бронювання альтанок для барбекю коштує від 300 грн.
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Ферма і сироварня “Бабині кози”

Поїхати на вихідні з дітьми. Сироварня під КиєвомПоїхати на вихідні з дітьми. Сироварня під КиєвомПоїхати на вихідні з дітьми. Сироварня під КиєвомПоїхати на вихідні з дітьми. Сироварня під КиєвомПоїхати на вихідні з дітьми. Сироварня під КиєвомПоїхати на вихідні з дітьми. Сироварня під Києвом

Якщо ви поціновувач крафтових продуктів, то вам неодмінно треба відвідати молочно-сирне королівство Анни та Олександра Бабиних, або простими словами “Бабині кози”. Родина Бабиних займається племінним розведенням кіз зааненської породи та виробництвом козиного молока з 2007 року. На фермі проживає вже біля 400 білосніжних кізочок, яких можна погладити, погодувати й навіть подоїти. Для цього на фермі навіть проводять майстер-класи з доїння кіз.

За попереднім записом ви можете забронювати собі екскурсію фермою, на якій вам розкажуть про особливості сиро й миловаріння, адже з козячого молока й масла в "Бабиних козах" виробляють біля 30 видів унікального мила.

Насиченою є і дегустаційна програма. Тут ви можете скуштувати свіжого молока, витриманих сирів, вина і трав’яного чаю. У дегустаційному залі можна відсвяткувати будь-яке свято чи корпоратив. А ще це прекрасна локація для прогулянок, фотосесій та пікніка.

Адреса: вул. Центральна 2б, с. Галайки.
Ціна: вартість екскурсії для дорослих 250 грн, для школярів 150, для дошкільнят вхід безкоштовний. Зазначимо, що у вартість екскурсії входить не лише екскурсійне обслуговування, а й дегустація свіжого молока, витриманих сирів, вина та чаю.
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Медоварня “Медовий спас”

Цікаве місце Київська область. Медоварня Медовий спасЦікаве місце Київська область. Медоварня Медовий спасЦікаве місце Київська область. Медоварня Медовий спас

Медоварня "Медовий Спас" — одна з перших технологічних медоварень промислового масштабу в Україні, яка займається виробництвом алкогольних напоїв природного бродіння без додавання спирту.

Тут відроджують традиції медоваріння, створивши автентичний хмільний напій "Сікера", який виготовляють зі збродженого меду й натуральних соків холодного віджиму. Він є дуже корисним, адже зберігає поживні мікроелементи та вітаміни.

Під час відвідування виноробні можна не тільки дізнатися про секрети виробництва "Сікери", а і продегустувати 8 її видів, закусуючи крафтовими сирами.

Куд поїхати під Києвом. Медоварня Медовий спас

Екскурсія на медоварню не лише допоможе дізнатися, що пили наші предки сотні років тому, а й дозволить побачити захоплюючий процес виробництва і відчути дух медового хмелю. Напій можна не лише спробувати, але й придбати у подарунок.

Адреса: вул. Дмитра Янченка, 2а, Бровари.
Ціни: екскурсія на виробництво і дегустація семи видів медових напоїв обійдеться у 450 гривень. Якщо до цієї програми додати ще дегустацію крафтових сирів з медом та горіхами, це коштуватиме 650 гривень. Якщо ж ви хочете ще під час екскурсії скуштувати запечені равлики і відвідати МЕДУШІ з дегустацією трьох видів медових напоїв з витримкою 7 років, то за це треба заплатити 850 гривень.
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Якщо шукаєте, куди ще поїхати влітку недалеко від Києва, зверніть увагу на будиночки для відпочинку на природі, а також на комплекси з басейнами, де поплавати просто неба.

Фото: Кира Бобко, Ферма Бабині Кози, Медоварня "Медовий Спас", Jiffy Farm, «Osloff» donkey farm, banan-limon.

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Опубліковано: 27 червня 2024
подорож
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