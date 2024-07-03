Куди піти у Києві 5-7 липня: Пиріг і Батіг, Wellboy, благодійний забіг та маркет їжі

Протягом 5-7 липня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких виступи Пиріг і Батіг, Wellboy, вечірки у Closer, Keller та Куренях, гастро маркет, декілька маркетів українських брендів та вінтажу, фестиваль "Покоління", показ фільму "20 днів у Маріуполі" та благодійний забіг.

Зібрали 14 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

5 липня у Куренях запалюватимуть українські продюсери – Dmit Kitz, Kroft та Illia Chin. 6 липня на вас чекає вечір незабутнього звуку з берлінським гостем – Marco Resmann, а також київські колекціонерb вінілу та представники естетичного звучання – Rustam, Mamay та Shtenge. 7 липня відбудеться концерт Wellboy з діджей сетами від Danny Boy і Mukvik.

Ціна: від 200 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 5-6 липня з 16:00, 7 липня з 19:00

5 липня виступатиме гурт “Пиріг і Батіг”. Творчість колективу – акуратна модернізація народного пісенного спадку; музичне трактування поезії різних років. Самі учасники визначають свій стиль музики як "співана поезія", "декламація у співах".

6 та 7 липня відбудеться вікенд сучасної електронної сцени Electro літо. Лайнап: 6 липня - Kurs Valut, Si Process, Yuvi, D.Electro, One witch, Nil Tarasov; 7 липня - Hidden Element, OY Sound System, Walakos, Kiptilov.

На локації також є ресторан, спортивна зона, дитячий майданчик, Фуд-корт, зона гамаків, PlayStation та багато іншого.

Ціна: від 600 грн. Квитки

Де: ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1

Коли: 5 липня 18:00, 6-7 липня з 15:00

На ярмарку українських виробників "Літо в центрі міста" ви знайдете одяг, взуття, аксесуари, оригінальні сувеніри, унікальні вироби ручної роботи, а також продукти харчування.

Ціна: вхід вільний

Де: Палац спорту

Коли: 5-7 липня з 11:00

Виставка сучасного українського митця фокусується на самотності та чутливості до всього, що стосується змін у житті. Ці почуття роблять нас вразливими, загострюють чуттєвість до подій, розмов і будь-яких знаків, які мотивують продовжувати рух вперед.

Ціна: вхід вільний

Де: Мала галерея Мистецького арсеналу, вул. Лаврська, 10

Коли: 4-28 липня, середа-неділя з 12:00 до 19:00

Це фестиваль про діджей-сети, live виступи виконавців, танці та атмосферу, яка назавжди в твоїх базових налаштуваннях. Подія про музику та настрій 90-х та 00-х, а хедлайнери події – українські зірки та народні артисти. На вас чекають dj-сети та виступи українських артистів – Lama та гурт Скрябін.

У зоні фудкортів готуватимуть різноманітні смаколики на будь-який смак. Організатори не обіцяють хімозну слабоалкоголку, але на барі будуть Nemiroff, Bacardi та освіжаючий Aperol.

Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: ВДНГ, за 1-м павільйоном

Коли: 5-7 липня з 16:00

Програма вечора 5 липня:

20.00 Початок. Вступне слово від голови ГО "Захистимо Протасів яр" Юлії Бартле;

20:15 Показ фільму-нарису "Роман Ратушний. Вільна людина", презентованого минулого року на фестивалі "Протасів яр" памʼяті Романа Ратушного;

20:30 Зустріч з учасниками подій в Маріуполі навесні 2022 року, які приїдуть з фронту;

21:10 показ фільму "20 днів в Маріуполі".

Ціна: вхід вільний

Де: Галявина Протасового Яру під нижньою АЗС WOG

Коли: 5 липня з 20:00

Субота

6-7 липня з 12:00 до 21:00 у КультМотиві відбудеться маркет вінтажу та українських брендів. Також на події буде можливість зануритися в джерело корисної інформації під час лекторію, смачно поїсти та насолоджуватися музикою.

Ціна: 150 грн

Де: КультМотив, вул. Спаська 36/31

Коли: 6-7 липня з 12:00

Лісному Причалу виповняється 11 років саме тому тут очікується два дні вечірок.

Лайнап:

Субота, 06.07

Laurine & Cecilio (Slow Life, DE)

Valeria Obodzinska

tofudj

Teo

Неділя, 07.07

Alex Savage

Bambu

Borys

Igor Glushko

Roman K

Wieloroman

Domnitsa

Gapon

Crem

Ціна: від 500 грн. Квитки

Де: Closer, вул. Нижньоюрківська 31

Коли: 6 липня з 15:00, 7 липня з 10:00

"Поки триває життя" — програма короткометражних фільмів-учасників, яка дасть можливість не тільки зануритися у різноманіття існування 4:3 в сучасному українському аналоговому та диджитальному короткометражному кіно, а й краще зрозуміти сенсові аспекти вибору цього формату авторами.

Ціна: від 180 грн. Квитки

Де: Кіно42, вул. Костянтинівська, 11Б

Коли: 6 липня 17:00

Що чекає на гостей?

Знайомство з історією комплексу;

Велопрогулянка найвизначнішими та наймиловиднішими місцями. Липова алея, "Тунель Кохання", Сад Бажань — лише частина запланованого маршруту.

Ціна: вхід вільний

Де: ВДНГ, біля колон на центральному вході

Коли: 6 липня з 16:00

6-7 липня у "Марко" відбудеться дводенний гастро маркет, на якому будуть: свіжий печений хліб, органічні овочі та фрукти, українські вина, крафтові закуски, польові квіти та фольклорні співанння. 6 липня відбудеться виступ фольклорного ансамблю "Щебіт" під час якого розгорнеться безкоштовне заплітання польових квітів у волосся для всіх охочих, а 7 липня проходитиме сам маркет у горіховому саду.

Ціна: вхід вільний

Де: Софіївська 19

Коли: 6 липня з 18:00, 7 липня з 11:00

6 липня Atlas United у колаборації зі SVET представляють спеціальне видання до фестивалю - Intro за участю артистки Korolova. Лише за рік вона зіграла більш ніж 100 концертів у 30 країнах, зібрала 70 мільйонів стрімів на Spotify та має 100 мільйонів переглядів на YouTube.

Ціна: від 1000 грн. Квитки

Де: ТРЦ Blockbuster, проспект Степана Бандери, 36

Коли: 6 липня з 17:00

Неділя

Локацію прикрасять митці, які представлять себе через декорації та фотографії на заході. А за гучну селекцію відповідають локальні представники київської сцени разом із запрошеною гостею з Тернополя.

Лайнап:

Igor God

Shana

Sasha Storm b2b Maria Rodina

Wave

Olympiyskiy

Pirnada Treli

Artists:

Scenery - Keip

Photo - Wellcumhere

Ціна: від 250 грн. Квитки

Де: Keller, вул. Кирилівська 71

Коли: 7 липня з 16:00

В Урбан-Парку на ВДНГ у Києві благодійний фонд "Гуркіт" проведе забіг "Біжу за тих, хто в берцях 2.0" на підтримку Сил Оборони. Мета забігу — зібрати кошти на 40 ручних гранатометів "Форт-600" для двох батальйонів піхоти 71-ої окремої єгерської бригади.

Дорослі можуть пробігти 10 км, 5 км або 1 км, а діти змагатимуться на маршруті 420 м. Також можна бігти разом зі своїми улюбленцями: собаками, котами. Учасники з інших міст чи країни мають змогу доєднатися онлайн. Військові можуть взяти участь без сплати благодійного внеску.

Ціна: від 600 грн. Квитки

Де: Урбан-Парк на ВДНГ

Коли: 7 липня з 07:00

Фото: eatmyvintageua, mriyakyiv, Unsplash\Kilyan Sockalingum, Unsplash\Miguel A Amutio, lamaukraine, ВДНГ, cafemarko.kyiv, korolova.dj