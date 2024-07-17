“Укрзалізниця” встановила Wi-Fi у 75% поїздів “Інтерсіті”.

Про це повідомили в “Інтерфакс” із посиланням на пресслужбу перевізника.

Зазначається, що наразі тривають пусконалагоджувальні роботи та проводиться відповідне тестування.

Кореспондент агентства, який нещодавно подорожував поїздом "УЗ" до Перемишля, повідомив, що безкоштовно надається 1 ГБ інтернету на один пристрій. Анонсовано можливість купівлі додаткових обсягів, але наразі вона не активна.

Нагадаємо, що бездротовий доступ до інтернету встановлюють в межах інвестиційного проєкту “Розгортання телекомунікаційної мережі в поїздах”.

Відповідний тендер провели рік тому. Тоді Wi-Fi встановили у 16 потягах. Доступ до інтернету має забезпечуватися за допомогою Starlink, LTE та Wi-Fi від станцій.

Фото: УЗ