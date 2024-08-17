У новому сезоні серіалу “Емілі в Парижі” зʼявилися українські бренди: які саме

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Наталія Габрух
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У новому сезоні серіалу від Netflix “Емілі в Парижі”, який вийшов на екрани 15 серпня, з’явилися речі від українських брендів.

Про це повідомляє Telegram-канал “Менторка укр брендів”.

Головні героїні Емілі та Мінді приміряли відразу 3 моделі головних уборів від Ruslan Baginskiy.

А для зйомки колаборації Emily in Paris x Google Емілі Купер обрала ніжно-блакитну сукню з оверсайз квіткою з органзи бренду J'amemme.

У нових серіях також “дебютував” і український бренд Gunia. Грецька художниця на ім'я Софія вбрала шовкову піжаму з новорічної колекції 2022-го, натхненням для якої слугували косівська кераміка та наївне мистецтво.

Також найкраща подруга Емілі Купер Мінді Чен обрала сережки від Gunia.

Фото: скриншот

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Опубліковано: 17 серпня 2024
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