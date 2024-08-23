"Укрзалізниця" запускає Інтерсіті з Києва до Одеси на постійній основі: розклад
"Укрзалізниця" запускає Інтерсіті між Києвом та Одесою на постійній основі.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Поїзд отримав номер 763/764. Він вирушатиме з Києва з 6 вересня по середах, п’ятницях та неділях о 14:56 та прибуватиме до Одеси о 22:28.
В зворотному напрямку, з Одеси, потяг виїжджатиме з 7 вересня по четвергах, суботах та понеділках о 6:10 та прибуватиме до Києва о 13:49.
Квитки на рейси будуть доступні в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.
Нагадаємо, що раніше “Укрзалізниця” в тестовому режимі повернула Інтерсіті з Києва до Одеси.
Фото: УЗ
Опубліковано: 23 серпня 2024
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