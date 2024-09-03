Осінні прем'єри: 5 вистав вересня, які варто відвідати у Києві

З початком театального сезону у вересні у київських театрах відбудеться низка прем'єр, серед яких: "Шановані безумці" у Театрі на Подолі, "Я повернуся" у театрі "Золоті ворота", "Отелло" у Театрі драми і комедії на лівому березі на інші.

Зібрали для вас 5 театральних прем'єр Києва у вересні, які варто відвідати.

Він та Вона – божественні пазли збігу. Любов – дозрілий плід в обвугленому раю. У самому серці Венеції, міста, де сплелися краса та небезпека, розгортається історія, яка вражає своєю трагічністю та глибиною. Отелло, величний полководець, який пройшов довгий шлях від раба до шанованого воїна, опиняється на вершині слави. Його життя могло б бути ідеальним: він закоханий у прекрасну Дездемону, яка відповідає йому взаємністю. Але в тіні цієї гармонії ховається темний задум.

Яго, офіцер, що служить під командуванням Отелло, таїть у собі невисловлений гнів і заздрість. Він вирішує зруйнувати життя Отелло, граючи на найвразливіших струнах його душі — коханні та довірі.

Вистава режисерки Оксани Дмітрієвой поставлена у двох акторських складах, в одному з яких Яго грає актор Дмитро Олійник, який зіграв головну роль у фільмі "Будинок слово".

Ціна: 250-800грн. Квитки

Де: Театр драми і комедії на лівому березі, просп. Броварський, 25

Коли: 14-15 вересня 18:00

Хто керує світом? Хто керує нами? Міністри вважають правдивими слова тільки тих, у кого є золото. Для нас настав час діяти. Якщо ми хочемо напоумити світ, ми можемо розраховувати тільки на таких, як ми самі. Ці слова належать парижанам, котрі насолоджуються співом пташок і кваканням жаб, цінують хороше вино й зустрічають світанки. Усі їх кличуть просто: божевільними. Та можливо наш світ можуть врятувати від жадібних торговців лише Шановані безумці?

Вистава за мотивами Жана Жироду режисера та художника-постановника Сергія Маслобойщикова.

Ціна: 350-950 грн. Квитки

Де: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20 А, Б

Коли: 13 вересня 18:00; 14,15, 29 вересня 16:00

Пам’ятаєте, як чекали літа, щоби нарешті поїхати в дитячий табір біля моря? Там, де можна пірнати у хвилі, засмагати на гарячому піску і заводити друзів на все життя. Кожен день – як свято: безтурботний сміх, запальні змагання та моторошні історії навколо вогнища. Герої нашої вистави, підлітки з Херсонщини, пробули у таборі "Гармошка" вісім місяців. Крим, море, справжня дружба – їхні пригоди були наповнені всім, крім одного: вони не знали, коли повернуться додому.

Чи усвідомлювали діти, що їх депортували, в таборі утримують незаконно, а їхній дім – окупована територія? У “Гармошці” ненависний триколор називали “аквафрешем”, камери, які слідкували за кожним кроком, вимикали за допомогою футбольного м’яча, а на стінах подекуди з’являлися написи “Путін х*ло”, що доводило до сказу вожату табору. Наші герої не з тих, хто сидітиме склавши руки. Вони об'єднуються, обдумують план втечі, шукають шляхи до свободи. Разом вони знаходять силу і підтримку один в одному, діляться мріями про повернення додому, про зустріч із рідними.

Вистава, у якій дитяча надія сильніша за обставини, а страшні історії зовсім не ті, які розповідають вночі біля багаття. А ще вистава про те, що наші українські діти, яких росія вивезла з Півдня України, ризикують ніколи не стати "нашим майбутнім".

Вистава режисерки Анна Турло.

Ціна: 450 грн. Квитки

Де: Театр "Золоті ворота", вул. Шовковична, 7А

Коли: 27 вересня 18:00

Шлях до великих скарбів викриває підступність, зраду, боягузтво і водночас дає приклад справжньої відваги, дружби, вірності та любові. Але найвеличніший скарб – то саме життя.

Вистава режисерки-постановниці Ольги Гаврилюк, на якій ви зможете поринути у подорож світом морських піратських пригод усією сім'єю, адже вистава розрахована і на дітей віком від 10 років.

Ціна: 60-200 грн. Квитки

Де: НАДТ ім. Лесі Українки, вул.Богдана Хмельницького 5

Коли: 14 вересня 17:00, 15 вересня 12:00, 17:00

Пекар Роберт живе у тихому польському містечку. Його особисте життя склалося драматично. Дружина загинула, з дітьми не налагодилися стосунки, вияви сучасного життя йому чужі й, часом, нестерпні. Переглядаючи на польському телебаченні новинний сюжет про зруйнований обстрілами район Харкова, Роберт впізнає у одній із жінок Катю, з якою за часів юності його зводила доля.

Вистава режисера народного артиста України Олексій Кужецький.

Ціна: 200 грн. Квитки

Де: Театр "Сузір'я", вул. Ярославів Вал, 14-Б

Коли: 28 вересня 14:00 та 18:00, 29 вересня 18:00