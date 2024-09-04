Польща допоможе відновити пошкоджені після атаки рф історичні будинки у Львові
Польща допоможе відновити пошкоджені після атаки рф історичні будинки у Львові.
Про це повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск.
“Львів потребує допомоги! Ціллю атаки Росіян був центр міста. Багато історичних будівель міста зазнали пошкоджень. Польща готова допомогти в їх відбудові”, — йдеться в повідомленні Туска.
Наразі про деталі допомоги він не зазначив.
Нагадаємо, 4 вересня російські війська завдали удару по житловому масиву у Львові, що призвело до загибелі 7 людей.
Пошкоджено близько 50 багатоквартирних і приватних будинків, а також щонайменше сім пам’яток архітектури. Зокрема на вулицях Коновальця та Кокорудза.
Фото: ДСНС
Опубліковано: 04 вересня 2024
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