Польща допоможе відновити пошкоджені після атаки рф історичні будинки у Львові.

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск.

“Львів потребує допомоги! Ціллю атаки Росіян був центр міста. Багато історичних будівель міста зазнали пошкоджень. Польща готова допомогти в їх відбудові”, — йдеться в повідомленні Туска.

Наразі про деталі допомоги він не зазначив.

Нагадаємо, 4 вересня російські війська завдали удару по житловому масиву у Львові, що призвело до загибелі 7 людей.

Пошкоджено близько 50 багатоквартирних і приватних будинків, а також щонайменше сім пам’яток архітектури . Зокрема на вулицях Коновальця та Кокорудза.

Фото: ДСНС