Центр протезування і реабілітації Superhumans відкриють на Дніпропетровщині.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Центр відкриють на базі однієї з лікарень Дніпра. Його площа складатиме майже дві тисячі квадратних метрів.

До складу центру увійдуть зона реабілітації, лабораторія протезування та стаціонарне відділення для лікування складних випадків. Також на прилеглій території, яка охоплює понад тисячу квадратних метрів, облаштують зону для відкритої реабілітації та відпочинку.

“Вибір регіону не випадковий, адже знаходиться у близькості до фронту. Область є своєрідним медичним хабом для поранених українців, тут працюють з найскладнішими випадками, тому є потреба акумулювати найкращі технології та досвід”, – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Центр створить щонайменше 40 робочих місць для медичних працівників, а щороку тут зможуть отримувати лікування близько 600 пацієнтів.

Раніше ми писали, що ще один центр протезування і реабілітації відкриють в Одесі.

Фото: МОЗ; Superhumans