Документальний фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" вийде на Netflix.

Про це повідомили в соцмережах Netflix.

Переглянути стрічку на платформі можна буде з 11 вересня.

Стрічка показує історію першої української попзірки — Назарія Яремчука. А також, його перемогу на конкурсі “Пісня-71” з “Червоною рутою”, загибель Володимира Івасюка, гастролі континентами, виступи в Чорнобилі.

Ініціаторкою фільму була донька Назарія — Марія Яремчук. Виробництвом займався продакшн Knife! Films на чолі з продюсером Максимом Сердюком та режисером Артемом Григоряном. Автори картини зібрали спогади про Назарія Яремчука, унікальні архівні матеріали, його щоденники та листи, ексклюзивні хроніки.

Раніше ми писали, що за три тижні прокату стрічка "Яремчук: Незрівнянний світ краси" зібрала 10 635 455 гривень бокс-офісу. Тож фільм став найкасовішим документальним фільмом в Україні.

Фото: KNIFE! Films