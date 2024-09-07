Анатолій Тапольський зіграв dj-сет біля української скульптури I’m fine на Burning Man .

Про це повідомив засновник медіа-проєкту Ukrainian Witness Віталій Дейнега.

“Ми дуже хотіли, щоб робота била по усіх сенсорних системах одночасно. Щоб її можна було ще й почути. Тому ми прикріпили до неї синхронізований з київськими тривогами ревун. Але цього було мало. Тому ми вирішили, що скульптура має з нами всіма поговорити і розказати історію. І тут нам дуже пощастило, бо до команди вирішив долучитися Анатолій Тапольський і Культурний Десант”, — написав Віталій Дейнега.

Dj-сет Анатолія Тапольського можна буде переглянути 7 вересня о 17:00 на YouTube.

Як відомо, на цьогорічному фестивалі Burning Man у США команда з України презентувала величезну скульптуру I’m Fine, створену зі зруйнованих війною дорожніх знаків, парканів і воріт з різних регіонів України. Автор скульптури – художник Олексій Сай. Над створенням інсталяції працювала команда “Майстерні Чудес” Сільпо.

Фото: Суспільне