Тапольський зіграв dj-сет біля української скульптури I’m fine на Burning Man

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Наталія Габрух
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Анатолій Тапольський зіграв dj-сет біля української скульптури I’m fine на Burning Man.

Про це повідомив засновник медіа-проєкту Ukrainian Witness Віталій Дейнега.

“Ми дуже хотіли, щоб робота била по усіх сенсорних системах одночасно. Щоб її можна було ще й почути. Тому ми прикріпили до неї синхронізований з київськими тривогами ревун. Але цього було мало. Тому ми вирішили, що скульптура має з нами всіма поговорити і розказати історію. І тут нам дуже пощастило, бо до команди вирішив долучитися Анатолій Тапольський і Культурний Десант”, — написав Віталій Дейнега.

Dj-сет Анатолія Тапольського можна буде переглянути 7 вересня о 17:00 на YouTube.

Як відомо, на цьогорічному фестивалі Burning Man у США команда з України презентувала величезну скульптуру I’m Fine, створену зі зруйнованих війною дорожніх знаків, парканів і воріт з різних регіонів України. Автор скульптури – художник Олексій Сай. Над створенням інсталяції працювала команда “Майстерні Чудес” Сільпо.

Фото: Суспільне

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Опубліковано: 07 вересня 2024
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