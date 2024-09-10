Стало відомо, який фільм представлятиме Україну на Оскарі 2025

Україну на 97 премії Оскар представлятиме фільм "Ля Палісіада" режисера Філіпа Сотниченка.

Про це повідомили в Українському Оскарівському Комітеті.

Всього у національному відборі брали участь чотири фільми: "Будинок "Слово". Нескінчений роман", реж. Тарас Томенко, "Ля Палісіада", реж. Філіп Сотниченко, "Ми були рекрутами", реж. Любомир Левицький та "Мирні люди", реж. Оксана Карпович.

"Ля Палісіада" — це повнометражний дебют Філіпа Сотниченка в жанрі пострадянського нуару. Стрічка пропонує згадати українські 90-ті поза російськими наративами, поглянути на те, як ми змінилися за ці роки та який шлях ще належить пройти. Фільм розповідає про вбивство міліціонера, що відбулося в 1996 році, за кілька місяців до підписання протоколу №6 Європейської конвенції з прав людини — відмови від смертної кари.

Детектив Філіпа Сотниченка взяв нагороди на Туринському, Вільнюському та Роттердамському кінофестивалях.