Забруднення Десни: “Київводоканал” запевняє, що ситуація контрольована

ПрАТ ”Київводоканал” запевняє, що ситуація стосовно забруднення річки Десна є контрольованою.

Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ “Київводоканал”.

Раніше заступник директора ПрАТ “Київводоканал” Володимир Костюк, в ефірі телеканалу “Еспресо” заявив , що річка Десна залишається основним видом водопостачання для очисних споруд Деснянських водопровідних станцій і становить 70% підготовленої питної води для мешканців Києва. Альтернативи такому водозабору сьогодні немає. Його втрата призведе до серйозних наслідків й розбалансування системи водопостачання столиці.

У ПрАТ “Київводоканал” заявили, що він озвучив найбільш песимістичний сценарій розвитку подій, вірогідність якого наразі низька.

У компанії запевняють, що у випадку погіршення показників якості води у Десні запровадять технологію посиленого очищення з використанням пилоподібного активованого вугілля.

“Підписаний меморандум з ЮНІСЕФ щодо поставки 120 тонн активованого вугілля для впровадження технології посиленого очищення з використанням пилоподібного активованого вугілля”, — додають у “Київводоканалі”.

Крім цього, у місці водозабору встановлено додаткове бонове огородження, яке запобігає потраплянню бруду та сміття, що перебувають на поверхні води.

Також 11 вересня відбувся пресбрифінг щодо поточного стану якості води в Києві. У ньому взяли участь директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук та голова правління — генеральний директор ПрАТ “АК “Київводоканал” Олег Лисюк.

Вони зазначили, що наразі через забруднення Сейму та частково Десни присутній неприємний запах. Від нього позбавлятимуться активованим вугіллям, яке прибуде в Україну в пʼятницю від партнерів.

Крім цього, вони заявили, що дебет річки Дніпро набагато вище Десни — концентрація забруднення в разі його попадання буде настільки маленька, що її не відчують навіть очисні споруди.

У разі небезпеки киян попередять за добу.

Фото: Міндовкілля