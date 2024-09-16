В Україні з'явиться центр реінтеграції постраждалих від війни: що там робитимуть та хто його побудує

Фонд Говарда Баффетта профінансує будівництво центру реінтеграції постраждалих від війни. Гроші будуть надані центру з протезування, реконструкції та реабілітації постраждалих від війни Superhumans.

Про це повідомив засновник фонду Говард Баффетт, пише Forbes Ukraine

Центр реінтеграції буде навчати ветеранів та цивільних, що втратили кінцівки новим професіям, наприклад, розмінуванню, керувати бульдозером, навчитися бути сантехніком, електриком, кухарем, компʼютерним експертом тощо.

Сума інвестицій наразі не відома, проте фонд буде фінансувати цей проєкт протягом 18 місяців.

"Я не знаю якими будуть інвестиції, але це великі кошти. Це, напевно, буде найбільша інфраструктурна інвестиція, яку ми зробимо" – каже Баффетт.

За його словами, цей проєкт – ключ, щоб дати людям надію на відбудову свого життя. Зокрема, постраждалі від війни проходять реабілітацію, починають думати, чим далі займатися.

Говард Баффетт очолює фонд The Howard G. Buffett Foundation, який фокусується на трьох сферах: продовольча безпека, громадська безпека і пом’якшення конфліктів. У 2022-2024 роках фонд надав Україні допомоги на понад $800 млн.

Superhumans – приватна ініціатива Андрія Ставніцера, співвласника порту TIS та Філіпа Грушка, партнера SD Capital. Підприємці вклали в центр $5,7 млн власних коштів, ще понад $50 млн нафандрейзили у трьох десятків донорів. Основними донорами є фонд The Howard G. Buffett Foundation (він надав $16 млн), Річард Бренсон (засновник корпорації Virgin), харчова корпорація Cargill, Mastercard. Усі пацієнти отримують лікування в центрі безкоштовно.

Перший центр Superhumans частково запрацював в середині квітня 2023-го на базі Львівського обласного шпиталю імені Юрія Липи у місті Винники в передмісті Львова. У червні 2024-го відбулося офіційне відкриття центру.

Другий центр Superhumans в Україні має відкритися в Одесі. Фінансування на створення центру в Одесі надає уряд Франції. Загальна сума фінансування становить €4 млн.

Фото: Superhumans