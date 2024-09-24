ДТЕК побудує установки зберігання електроенергії за 140 млн євро
ДТЕК інвестує 140 млн євро в будівництво установок зберігання енергії загальною потужністю 200 МВт, щоб допомогти побудувати безпечну та "зелену" енергетичну систему.
Про це повідомили у компанії.
Батареї будуть введені в експлуатацію не пізніше вересня 2025 року та розпочнуть надання допоміжних послуг НЕК "Укренерго". Мова йде про низку об’єктів, географічно розподілених по Україні. 22 серпня компанії групи ДТЕК разом з іншими компаніями енергетичної галузі перемогли в конкурентному аукціоні НЕК "Укренерго" на надання допоміжних послуг.
Раніше ми писали, що у громадах Київської області незабаром планують встановити 33 когенераційні установки. Вони будуть виробляти електроенергію і тепло. Їхня загальна потужність майже 80 МВт.
Фото: ДТЕК
Опубліковано: 24 вересня 2024
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