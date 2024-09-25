Куди піти у Києві 27-29 вересня: Книжкова країна на ВДНГ, Octoberfest та Велопарад дівчат

Протягом 27-29 вересня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких Книжкова країна на ВДНГ, Octoberfest у Garage, рейв "Спека" у Keller, концерт гурту "Скай", багато різноманітних маркетів, в тому числі й Всі.Свої, ярмарок митців у Squat, забіг на підтримку жінок із раком грудей, вечірка у Куренях і багато чого ще.

Зібрали 17 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

На вас очікують цікаві події та активності, а також знайомі формати: книжковий ярмарок, зустрічі з авторами, майстер-класи та багато іншого.

На події буде:

Книжковий ярмарок

Зустрічі з письменниками та спілкування з видавцями

Освітній простір

Павільйон творчої репрезентації військових та ветеранів "Фронтмени"

Простір настільних ігор

Дитячий майданчик

Повна програма заходу доступна за посиланням.

Ціна: вхід вільний

Де: ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1

Коли: 26-29 вересня з 11:00

Що буде:

15 стендів від непересічних іноземних та українських пивоварень;

90 різноманітних сортів пива на розлив та спеціальне фестивальне пиво з Баварі;

безалкогольні напої та широкий вибір сидру;

фірмовий келих кооожному гостю;

пиво в подарунок першим 300 відвідувачам.

Також буде купа різних цікавих активностей. А ще 50% з продажу квитків буде перераховано на благодійний фонд "Повернись живим".

Ціна: від 250 грн. Квитки

Де: Garage, вул. Межигірська, 82

Коли: 27-28 вересня з 15:00

27 вересня насолоджуйтеся звучанням від Anikey, який завітає до нас з Харкова і відіграє в компанії Fleming та Moojev. 28 вересня на вас чекають виступи артистів з Панами, Нігерії, Південної Африки і України – Keene, Afrodisiak та Avilee.

29 вересня запалюватиме Shteisel з бандурним лайвом та хаусовим сетом від Mamay після концерту.

Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 27-29 вересня з 16:00

Подія обʼєднає і презентує особливі українські бренди одягу, чиї нові осінні колекції ідеально доповнять твою капсулу – Furt, Magnetic, Noma Studio, Rosca Etape, Etape, Match Denim та інші бренди.

Ціна: вхід вільний

Де: шопінг-простір Kapsula, вул. Жилянська, 54

Коли: 27-29 вересня з 11:00

На виставці на очікують: товари для рукоділля та хобі, тканина та фурнітура, матеріали для дитячої творчості, іграшки, алея дизайнерів, оригінальний декор для дому, авторські роботи майстрів, етноодяг, аксесуари, подарунки ручної роботи та майстер-класи для дітей і дорослих.

Ціна: 70 грн. Квитки

Де: МВЦ, Броварський пр-т, 15

Коли: 26-28 вересня з 10:00

Субота

Тут будуть представлені місцеві майстри, які підготували для вас оригінальні вироби, а також будуть соковиті бургери та смачні коктейлі.

Ціна: вхід вільний

Де: Broen, вул. Велика Житомирська, 20

Коли: 28 вересня з 14:00

Тут ви зможете знайти свічки, домашні ліхтарики, вази для квітів, посуд, кокет білизну для спальні, домашні прикраси і багато багато іншого.

Ціна: вхід вільний

Де: 20drib2, Чеховський провулок, 3

Коли: 28 вересня з 12:00 до 20:00

Ця подія присвячена Луганщині та Донеччині — регіонам, про які ми багато чуємо, але про які мало знаємо.

У програмі:

15:00 — "Донеччина. Дистанціювання". Показ фільмів "Новий Дім" та "Мій Хрест" за участю режисерів.

17:00 — Показ фільму "Євродонбас" з лекцією та дискусією

19:00 — Музичний виступ з альбомом "Внутрішньо-переміщена особистість"



З 14:00 також працюватиме маркет якому будть шопери, екотовари, парфуми, свічки, домашній декор, товари для домашніх улюбленців та в'язані вироби. Головна мета цього івенту зібрати 130 000 гривень на зимовий одяг для Тактичної групи Крівцова.

Ціна: від 200 грн. Квитки

Де: КультМотив, вул. Спаська 36/31

Коли: 28 вересня з 14:00

На рейві буде 16 артистів, 2 сцени, шоурум та презентація капсульного мерчу. Лайнп: Jane, Sasha Storm, Maria Rodina, Lutyi, Wave, Shana, Rudni, Sakseev, Zadonsky, Pawela, Septim, D.Crete, Jpeg, Cynical Tempo, Marek, Kojemiakyn.

Ціна: від 800 грн. Квитки

Де: Keller, вул. Кирилівська, 71

Коли: 28 вересня з 15:00

На осінньому маркеті буде: посуд та кераміка, текстиль та декор, свічки та аромати для дому, натуральна косметика та екотовари, гастрономія, одяг, взуття та аксесуари: для дому і не тільки. І все це від українських брендів.

Ціна: вхід вільний

Де: Д12, вул. Десятинна, 12

Коли: 28-29 вересня з 10:00

На фестивалі ви зможете придбати пам'ятні вироби і унікальні прикраси ручної роботи на ярмарку, а також провести час із родиною на виставці мотанок. А ще, у програмі заходу безліч майстер-класів, вікторин та шоу програми.

Ціна: донат від 50 грн

Де: Даринок, вулиця Якова Гніздовського, 1а

Коли: 28-29 вересня з 13:00

Неділя

На забігу Race for the Cure збиратимуть 2,5 млн грн на лікування жінок, хворих на рак грудей. Незалежно від того, обираєте ви дистанцію 2 км чи 5 км, біг чи ходьбу – на кожному кроці обіцяють підтримку один одного.

На події можна пробігти 2 або 5 км, пройти 2 км абр пройти скандинавською ходьбою 2 км.

Ціна: 900 грн. Для жінок, які проходять активне лікування раку молочної залози, ресєтрація безкоштовна за посиланням. Рестрація для всіх інших учасників за посиланням.

Де: ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1

Коли: 29 вересня, рестрація о 08:00, початок о 11:00

На осінньому ярмарку митців українські художники та крафтери виставлять на благодійний продаж свої роботи на найрізноманітнішу тематику у літньому дворі. Оригінальні персонажі, комікси, авторські прикраси, листівки та унікальні лоти для аукціону. Прибуток з продажів буде перерахований на актуальні збори військових.

Ціна: вхід вільний

Де: Squat17b, вул. Терещенківська 17б

Коли: 29 вересня з 12:00 до 17:00

Під наглядом майстрині Насті учасники майстер-класу створять декоративні тарілочки з людськими обличчями. У вартість входять всі потрібні матеріали, а також келих вина на вибір.

Ціна: 1650 грн. Квитки

Де: "Багряний", Андріївський узвіз, 36

Коли: 29 вересня 13:00

Гурт "СКАЙ" виконає свої найвідоміші пісні – "Тебе це може вбити", "Best друг", "Подаруй світло" та "Легковажна". На події лунатимуть й пісні з нового альбому "Напролом".

Локація є pet-friendly, на якій є ресторан, спортивний майданчик, lounge зони, фуд-корт, зона гамаків, PlayStation та багато іншого.

Ціна: від 800 грн. Квитки

Де: V`yava, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова, 1

Коли: 29 вересня 17:00

Режисер Олег Бійма вирішив об'єднати в своїй новій роботі “Будинок кіно: безперервна історія” все, що він зберігав нпротягом багатьох років, а саме архівні кадри в яких закарбовано найбільш знакові події різних років, що відбувалися в стінах Будинку, інтерв'ю з людьми, які навічно увійшли в історію українського кінематографу. Цю роботу ви зможете побачити на події.

Також у цей вечір відбудеться урочисте погашення марки, що була випущена на честь 100-річчя з дня народження режисера, сценариста, художника Сергія Параджанова. А завершить свято показ фільму, який став лідером національного кінопракату останніх місяців, документальної стрічки "Яремчук. Незрівнянний світ краси", режисера Артема Григоряна.

У вечорі приймуть участь творці фільму та провідні актори театру та кіно.

Ціна: вхід вільний

Де: Будинок кіно, вул. Саксаганського, 6

Коли: 29 вересня 17:00

Велопарад дівчат проходить під гаслом: "Більше жінок на велосипедах — більш безпечне місто для всіх". За результатами підрахунків велосипедистів у Києві жінок на велосипедах щороку не більше 15%. Порівняно з іншими європейськими містами, де є вже розвинена веломережа, це показник низького рівня безпеки пересування велосипедом по місту і водночас запит на безпечну та зв’язну велоінфраструктуру. Саме тому ми запрошуємо дівчат будь-якого віку проїхатися велосипедом разом — безпечно, зручно і стильно!

Ви можете запросити на подію своїх подруг і друзів незалежно від статі та стилю одягу. Ви можете поїхати за себе і за своїх подругу чи друга, які зараз воюють і не в змозі до нас приєднатися. Війна посилила ролі жінок у всіх сферах життя. Настав час Велопараду дівчат.

Ціна: 500 грн. Квитки

Де: Контрактова площа, біля пам’ятника Григорію Сковороді

Коли: 29 вересня 12:00

Фото: Книжкова країна, Inspiration Family, Арт-студіо "Ліхтарик", Afrodisiak, Kapsula, Sasha Storm, СКАЙ, Всі.Свої, Вадим Суликовський, U-Cycle, Вікторія Степаненко