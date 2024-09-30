На Хрещатику та Майдані зупинять рух транспорту в знак вшанування пам'яті загиблих захисників: коли саме

1 жовтня о 9:00 у знак вшанування пам'яті загиблих захисників і захисниць на Хрещатику та Майдані Незалежності зупинять рух транспорту орнієнтовно на 10 хвилин.

Про це повідомили у КМДА.

Подія відбуватиметься в рамках загальнонаціональної хвилини мовчання. Управління патрульної поліції у місті Києві організовуватиме зупинку автотранспорту вулицею Хрещатик у межах перехрестя з вулицею Алея Героїв Небесної Сотні з 8:55 до 9:05.

Раніше ми писали, що у Києві можуть з'явитися звукові оповіщення про хвилину мовчання.