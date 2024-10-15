На Київщині запрацювала “Мобільна служба підтримки” для ветеранів: які послуги доступні

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Наталія Габрух
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У Київській області почала діяти “Мобільна служба підтримки” для ветеранів війни та їхніх родин, а також членів сімей загиблих і зниклих безвісти.

Про це повідомляє Укрінформ.

У складі мобільної групи: юрист, психолог та соцпрацівник. Вони їздитимуть Київською областю і надаватимуть безоплатну допомогу.

Фахівці “Мобільної служби підтримки” проводитимуть консультації та надаватимуть чіткі інструкції щодо:

  • проходження військово-лікарських комісій та медико-соціальної експертизи;
  • оформлення статусів і виплат, одноразової грошової допомоги та інших юридичних питань;
  • емоційних станів (з чим може стикатися ветеран/ка після повернення), самоідентифікації, психологічної підтримки та психоедукації;
  • пошуку реалізації після звільнення, можливості для розвитку власної справи, можливості для проходження реабілітації тощо.

Заснував “Мобільну службу підтримки” фонд “Волонтерське об'єднання “Веста”.

Фото: Укрінформ

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Опубліковано: 15 жовтня 2024
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