На Київщині запрацювала “Мобільна служба підтримки” для ветеранів: які послуги доступні

У Київській області почала діяти “Мобільна служба підтримки” для ветеранів війни та їхніх родин, а також членів сімей загиблих і зниклих безвісти.

Про це повідомляє Укрінформ.

У складі мобільної групи: юрист, психолог та соцпрацівник. Вони їздитимуть Київською областю і надаватимуть безоплатну допомогу.

Фахівці “Мобільної служби підтримки” проводитимуть консультації та надаватимуть чіткі інструкції щодо:

проходження військово-лікарських комісій та медико-соціальної експертизи;

оформлення статусів і виплат, одноразової грошової допомоги та інших юридичних питань;

емоційних станів (з чим може стикатися ветеран/ка після повернення), самоідентифікації, психологічної підтримки та психоедукації;

пошуку реалізації після звільнення, можливості для розвитку власної справи, можливості для проходження реабілітації тощо.

Заснував “Мобільну службу підтримки” фонд “Волонтерське об'єднання “Веста”.

Фото: Укрінформ