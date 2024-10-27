Куди поїхати в Україні: 5 унікальних сіл, які варто відвідати

Україна велика і колоритна, тому щоб наповнитися новими враженнями, не обов’язково відвідувати виключно туристичні місця. Якщо ви вже обїздили найпопулярніші місця України , радимо подорож до села.

Ми зібрали підбірку унікальних українських сіл, відвідавши які ви точно не пошкодуєте.

Чернігівська область

Село Мезин

Село Мезин на Чернігівщині

Село Мезин називають археологічною меккою України. На перший погляд, воно може здатися абсолютно непримітним і типовим, та насправді має величезне значення для історії та археології.

Ще у XX столітті під час археологічних розкопок тут виявили безліч артефактів, включаючи кістки мамонтів і унікальні орнаменти, створені первісними людьми понад 20 тисяч років тому. Ці знахідки не лише збагачують колекції українських музеїв, але й відомі на міжнародному рівні і деякі з них представлені в музеях по всьому світу​.

Саме тут було виявлено відому Мезинську стоянку — одну з найважливіших археологічних пам'яток пізнього палеоліту, тобто первісні люди жили тут близько 20 тисяч років тому!



Щоб зберегти унікальність цієї природи, тут заснували Мезинський національний природний парк. Місцеві ландшафти тут настільки цінують, що називають "Мезинською Швейцарією".

Мезинський національний природний парк

Високі пагорби, вкриті густими лісами, разом із річкою Десна створюють ну просто вражаючі пейзажі, від яких туристи не можуть відірвати очей у будь-яку пору року.

Як доїхати: з Чернігова до Сосниці і далі трасою Р12 на Новгород-Сіверський до повороту на Покошичі дорога Т25 39 на Свердловку і Мезин.

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Хмельницька область

Село Брага

Вид на Хотинську фортецю з села Брага

Брага — це невеличке село, розташоване у Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області. Воно розкинулось на лівому березі Дністра, на протилежному боці від славнозвісної Хотинської фортеці.

Саме це і є найцікавішою деталлю, яка приваблює туристів. Бо саме з цього села відкривається найкращий вигляд на славнозвісну фортецю. Тож якщо ви хочете побачити цю пам’ятку без великих натовпів відвідувачів, неодмінно погляньте на неї з цього ракурсу.

Але виглядом на фортецю це село не обмежується. Тут ви натрапите на залишки валів Олександрівського укріплення. Колись воно було потужною земляною оборонною спорудою, що складалася з чотирьох бастіонів та равеліну. Однак нині вали частково розорані.

На початку села ліворуч від дороги побачило скромну браму. За нею — старий польський цвинтар із красивим мавзолеєм Жебровських, зробленим у стилі неоготики. Він розташований у самому центрі цвинтаря, у гущах високих дубів. Цьому цвинтарю 300 років, тому він так і вабить туристів.

Ще одна пам’ятка у маршрутних планах туристів — Миколаївська церква, збудована у 1801 році на місці старої, спаленої турками у 1788 році. Проте, краще це зробити з протилежного, буковинського берега, звідки храм добре видно.

Як доїхати: з Кам'янець-Подільського або Хотина трасою H03 доїхати до села Жванці, поруч з вірменським костелом Діви Марії – повернути ліворуч за вказівником “Гринчук-12”. Google map

Вінницька область

Село Жабокрич

Село Жабокрич

Село Жабокрич — маловідомий куточок Східного Поділля, розташований в Крижопільському районі. Колись це село належало магнатам Бжозовським, які мали тут резиденцію. Вона частково збереглася до сьогодні. Також від Бжозовських в Жабокричі залишилася класицистична Михайлівська церква. Оскільки Жабокрич був переважно єврейським містечком, тут ви побачите і синагогу.



На перший погляд, у цьому селі нічого цікавого немає, але саме люди роблять цей край особливим. Такі, як Олена Присяжнюк із Крижополя. Вона відреставрувала 70-річну хату у цьому селі, яка дісталась їй у спадок від прабабусі, відтворивши увесь інтер’єр до дрібниць. А також почала вести блог про старовинний одяг та предмети вжитку свого краю.

Та на одній хаті не зупинилась — придбала ще три сусідські. Вони всі однакові. Це були хати трьох братів Кордонців, які будувалися приблизно в один і той же період абсолютно ідентичними. Тепер відреставровані домівки у цьому селі приваблюють туристів із великих міст.

Як доїхати: Google map

Село Буша

Село Буша на Вінничині

Мало хто знає, що на Вінниччині, у долині злиття трьох річок, процвітає чудове та енергетично сильне село Буша. Завдяки поєднанню гарної природи, виразного рельєфу, давньої історії та старовинних легенд Буша стала справжньою меккою для митців та езотериків. Його вважають "місцем сили". Тут відкрито поселення трипільської, черняхівської, скіфської, давньоруської культур.



У 2000-му році на базі села створили створено Державний історико-культурний заповідник "Буша". Тут працюють декілька музеїв, в одному з них зберігаються речі побуту трипільців. На залишки посуду, іграшок і навіть предметів господарчого характеру, яким сотні років, можна подивитись зблизька. А у серпні щорічно організовують майстер-класи майстрів-каменотесів "Подільський оберіг", роботами яких прикрашено все село. На такі ж пленери сюди збираються гончарі і художники.

У селі також можна побувати на козацькому кладовищі XVII-XVIII століття. На багатьох хрестах викарбувані старовинними літерами дати поховання, імена та прізвища. Є тут латинські прямі хрести, є хрести “мальтійські”, зустрічаються також могили з круглими хрестами, вставленими в основу монумента.

Старовине козацьке кладовище

У ХVІ столітті у селі Буша стояв замок з шістьма вежами, кожна з яких мала власний пороховий льох. Підземні ходи об’єднували башти між собою. А от сьогодні від замку залишилась лише вежа на два яруси і підвал.

Як доїхати: прямим автобусом – від центрального автовокзалу Вінниці, на машині – з Вінниці трасою М21 до Могилева-Подільського, далі 40 кілометрів дорогою місцевого значення Т0202 до Буші.

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Чернівецька область

Село Розтоки

Село Розтоки в Карпатах

Село Розтоки — це місце, де народилася “Червона рута”. Краєвиди цього колоритного Буковинського села надихнули Володимира Івасюка на створення знаменитої пісні. Саме цей факт і приваблює туристів: одні їдуть, щоб насолодитися природою і оцінити на власні очі, про що ж співалося, а інші й справді ї– у пошуках диво-квітки.



Проте не "Червоною рутою" єдиною. Розтоки також має особливий природний шарм, зумовлений ландшафтним заказником "Буковинські водоспади". Це унікальне місце в Карпатах, де можна побачити сім різних водоспадів, кожен з яких відрізняється за висотою та силою потоку. Разом водоспади утворюють вражаючий каскад, що привертає увагу любителів природи та фотографів. Через це Розтоки називають "перлиною Буковини".

Можна натрапити тут на ще одну пам'ятку природи — Камінь Довбуша.

На відміну від поліських сіл, Розтоки більш адаптоване для туристів, тому тут ви зможете знайти для себе відпочинкові бази та не переживати, де ж залишитися на ніч.

Як доїхати: З Івано-Франківська або Коломиї до Косова. У селі Старі Кути повернути за вказівником на село Тюдів. Перед другим мостом, на межі Івано-Франківської та Чернівецької областей, повернути праворуч у село Розтоки.

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