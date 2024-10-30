На Львівщині збудують нову книжкову фабрику з музеєм

У Дрогобичі на Львівщині планують збудувати та запустити “Дрогобицьку книжкову фабрику”.

Про це пише “Твоє місто”.

Проєкт розвиває поліграфічна фірма “ТакиБук”, яка з вересня 2022 року працює в Дрогобичі, орендуючи приміщення в селі Лішня. Фірма входить до великої видавничої групи з восьми видавництв та займається друком літератури для українського і закордонного ринків, випускаючи близько 3 тисяч книг і журналів щотижня.

Для запуску “ТакиБук” придбали на аукціоні земельну ділянку при в’їзді в місто, по вулиці Стрийській та вже зареєстрували фірму під назвою “Дрогобицька книжкова фабрика”.

Приміщення планують звести вже до кінця наступного року. Окрім видавництва, тут також хочуть відкрити сучасну друкарню та музей рідкісних книг, де зберуть унікальні екземпляри друкованої продукції.

Фото: “Читомо”