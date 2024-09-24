Харківські книгарні, що відкрились під час великої війни

Сфера книговидання у Харкові продовжує функціонувати та розвиватися, попри обстріли та активний наступ росіян на півночі Харківщини. Навіть атака на одну з найпотужніших друкарень міста та України “Фактор-Друк” , яка вже навіть частково відновила свою роботу , не стала на заваді появі нових книжок.

Навпаки: харківські видавництва не зупиняються та не релокуються, працюють чинні та відкриваються нові книгарні .

Зібрали для вас 5 книжкових магазинів міста, що відкрилися вже після повномасштабного вторгнення.

Книгарня “Книгоукриття”

Засновник книгарні Олександр Савчук. Фото: Читомо

У цьому книжковому сховищі можна придбати виключно книжки видавництва Олександра Савчука. Книговидавець спеціалізується на виданні праць з етнографії, історії, краєзнавства та філософії. Також у “Книгоукритті” є екземпляри перевидання мемуарів чи незаслужено маловідомих робіт українських науковців та діячів культури.

Видавництво Олександра Савчука існує з 2010 року. Проте ідея вийти на формат офлайн-книгарні реалізувалася вже після 2022 року. Як зазначив Олександр Савчук, власник книгарні, у “Книгоукритті” він прагнув відтворити атмосферу Балки — культового книжкового ринку Харкова, що активно працював до 2022 року.

Спочатку планувалося, щоб у приміщенні також була кав'ярня. Але, за словами Олександра Савчука, “нам треба, щоб люди приходили не за кавою, а за книжками. Зараз ми відчуваємо, що як видавництво нарешті виконуємо виразну науково-просвітницьку функцію”.

Книгарня “Книгоукриття” об'єднує в собі формат магазину та шоуруму. Розташована у напівпідвальному приміщенні в серці історичного Харкова, в районі Полтавського шляху. Крім унікальних видань тут можна придбати щось з брендового мерчу видавництва — екоторбинки, листівки, декоративні панно. Щомісяця тут відбуваються камерні події, зустрічі з авторами та літературознавцями, музикантами та митцями.

Адреса: вул. Дмитрівській, 22

Години роботи: щодня 10:00 – 19:00

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Книгарня “Книголенд”

Сергій Жадан на відкритті книгарні "Книголенд" у Харкові. Фото: knigoland

До 2022 року у місті налічувалося більше 7-ми книгарень “Книголенду”. Наприкінці ж 2023 року у самому центрі міста, в районі майдану Свободи, відкрилася ще одна книгарні мережі. Велика та простора, з панорамними вікнами, зоною для читання, м’якими диванчиками та величезними, аж під стелю, книжковими стелажами.

Концепція цієї книгарні “Книголенда” в центрі – особливий осередок затишку та спокою, якого нині дуже не вистачає містянам. Тут відвідувачі можуть обрати книжку до душі, випити запашної кави, перезавантажитись.

Також книгарня стала простором для проведення літературних зустрічей та книжкових презентацій. Зокрема, на відкритті книгарні 9 грудня 2023 року читав свої вірші відомий поет та культурний діяч Сергій Жадан.

За словами Ігоря Зарудко, директора мережі книгарень “Книголенд”, чинні та нові харківські книгарні зараз “стають інтелектуальними осередками, що створюють сприятливі умови не лише для читання, а й для спілкування та обміну ідеями”.

Адреса: вул. Сумській, 72 (БЦ "АВЕК")

Години роботи: щодня 10:00 – 19:00

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Дві книгарні “КСД”

Фото: ksd_bookshop_kharkiv

Першу нову книгарню (попри мережу вже чинних книжкових від КСД) видавництво відкрило ще у серпні 2022 року. Ба більше: у приміщенні одразу навпроти харківської ОДА, в яку російські ракети поцілили в перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Місце розташування книгарні виявилося дуже символічним, демонструючи, що жагу харків'ян жити, розвиватися, читати книжки та працювати не зупинять навіть ракети.

Ця книгарня розташована за адресою вул.Свободи, 4. Вона маленька та затишна, тут можна підшукати для себе чи близьких новинки як від КСД, так і від інших українських видавництв. Поруч з книгарнею є кав'ярня “Централь”, улюблена та знана багатьма харків’янами. Тож після книжкового шопінгу можна зазирнути за горням кави та пройтися майданом Свободи, споглядаючи будівлю Держпрому та Каразінського університету.

Друга відкрита за час повномаштабки книгарня від КСД знаходиться на вул.Сумській, 3. Свої двері для відвідувачів вона відчинила у травні 2024 року. Ця книгарня набагато більш простора за попередню, тут хочеться годинами блукати у пошуках тієї самої книжки, вдихаючи аромати свіжих сторінок та незабутніх історій.

Адреси: вул.Свободи, 4 та вул.Сумській, 3

Години роботи: щоденно з 9:00 – 20:00

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Книгарня “Vivat”

У серпні 2023 року видавництво Vivat анонсувало відкриття другої книгарні у Харкові. Фактично, відкриття мало відбутися за кілька днів до повномасштабного вторгнення 2022 року. Проте плани змінила війна. Тож офіційне відкриття другої книгарні відбулося більш ніж за рік від запланованої дати.

На подію було запрошено поета та культурного діяча Сергія Жадана, також пройшла лекція про літературний Харків, книжкова екскурсія містом, презентація збірки Сергія Жадана “Скрипниківка” (з ексклюзивним передпродажем) та автограф-сесія.

Друга книгарня “Vivat” знаходиться у підвальному приміщенні, тож почуваєшся тут безпечно, особливо під час повітряних тривог. Крім книжкових новинок тут можна придбати кастомні листівки харківських митців, тематичні книжкові шопери та мерч за деякими книжковими серіями.

Як зазначив Руслан Онощенко, керівник мережі книгарень Vivat, культуру неможливо знищити ракетами, “так, її можна тимчасово призупинити та суттєво сповільнити. Але потреба в культурному розвитку завжди була, є і буде”.