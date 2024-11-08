Зимове містечко з фотозонами, ілюмінаціями та інсталяціями відкриється у Добропарку

З 6 грудня по 19 січня у Добропарку працюватиме зимове містечко – "Зима за містом – 2025".

Про це повідомили у Добропарку.

На локації буде більше 50 яскравих та тематичних фотозон, парк ілюмінацій, що буде доповнено новими інсталяціями власного виробництва, а висота деяких з них досягатиме 9 метрів.

Цьогорічне новорічне містечко вирізнятиметься скандинавською стилістикою, яка відображатиметься у багатьох деталях та декораціях. На головній площі, де минулого року розташовувалась головна ялинка зʼявиться резиденція Доброчара. Це буде великий шатер діаметром 18 м.

Поруч з резиденцією, на галявині де закінчується центральна вхідна алея з дерену і бузку, будуть розміщуватись ярмаркові будиночки. По центру величезної святкової композиції буде головна ялинка Добропарку. Дорогу від нової вхідної групи зі сторони Житомирської траси буде освітлювати зоряне небо. Воно проведе гостей прямо до ярмаркового містечка. Для малечі будуть зимові розваги – тюбінгована гірка, дитячий комплекс, французська карусель, паровозик та багато іншого.

Фото: Добропарк