7 замків і палаців України, які варто відвідати

Загадкові, розкішні, величні та повні старовинних легенд – українські замки вражають своєю красою та цікавою історією. Серед найбільш популярних туристичних замкових комплексів, ховаються перлини не маншої краси та цінності.

Тож ми підібрали 7 унікальних замків та палаців, які варто відвідати на рівні з такими легендами як замок Любарта, Аккерманська фортеця, палац Потоцьких.

Збаразький замок

Збаразький замок. Фото: Konstantin Brizhnichenko

Збудований у XVII століття за проєктом відомого архітектора Вінченцо Скамоцці. Замок є класичним представником оборонної архітектури того часу з ренесансними елементами.

Побудований у формі неправильного чотирикутника з вежами та бастіонами на кутах. Навколо – каземати, вали, широкий рів з водою та двоповерхова в’їзна брама. За час існування замку ним володіли князі Збаразькі, магнати Вишневецькі та графи Потоцькі. У XVIII ст. тут проїздом зупинявся гетьман Іван Мазепа.

На сьогодні Збаразький замок є найвідомішим замковим комплексом Тернопільщини та одним із найкраще збережених в Україні. На базі замку працює краєзнавчий музей, де можна оглянути експозицію, подивитися на автентичну зброю XV-XVI ст., дерев’яні скульптури, зразки меблів ХVІІ-ХІХ ст, рідкісні зразки вишивки.

Також в рамках екскурсії можна спуститися у замкові підземелля. Найкраще відвідувати замок на початку травня: у цей час в рамках святкування дня міста Збаража на території замку проходять історичні фестивалі, реконструкції середньовічних битв, а також проводяться особливо атмосферні нічні екскурсії.

Адреса: Тернопільська обл., м. Збараж, вул. Б. Хмельницького, 28

Вартість екскурсії: 80 грн

Години відвідування: пн-нд, з 9:00 до 18:00

Шарівський палац

Фото: Автор: KarinaGatsenko

Побудований у кінці ХІХ століття у селі Шарівка на Харківщині. Власниками палацу у різний час були поміщик Ольховський, брати Гебенштрейтери та так званий цукровий король Леопольд Кеніг, завдяки якому палац почали називати "Цукровий замок".

Офіційна назва палацу – Шарівський або палац Кеніга. Є легенда, що старший син Кеніга, теж Леопольд, закохався в місцеву дівчину. Та кохання не було взаємним. Через певний час Леопольд таки зміг примусити дівчину вийти за нього. Проте шлюб цей не був щасливий. І для того, аби якогось розрадити дружину, Леопольд перетворив маєток на справжній казковий замок, з оранжереями та квітами посеред зими.

Фото: Шарівський палац, або “Цукровий замок”, Харківщина. Ryzhkov Sergey

Замок виконаний з білого каменю у стилі неоготика, оточений терасами та парком з екзотичними рослинами. Має триповерхові оборонні вежі, всередині ж замок оздоблений унікальною ліпниною, картинами, високими дерев'яними віконними рамами, звивистими гвинтовими сходами. Частково у кабінет господаря замку збереглася бібліотека.

Фото: Ekaterina Polischuk

На території замку знаходиться оранжерея (з тієї самої легенди) та широка липова алея. Липи тут унікальні, вирощені за спеціальною технологією: їх гілки ростуть чітко вгору. Також на території Шарівського замку знаходиться "Камінь любові". Місцеві вірять, що приклавши до нього руку можна загадати бажання, що обов'язково здійсниться.

Адреса: Харківська обл., с. Шарівка Богодухівського району

Вартість екскурсії: 35 грн

Години відвідування: пн-пт, з 9:00 до 17:00; сб-нд з 9:00 до 19:00

Замок Шенборнів

Палац Шенборнів/замок Берегвар, Закарпаття. Фото: Автор: Mizhenin Vitalii

Один з небагатьох замків в Україні, побудований не з оборонною ціллю. Споруджений графом Ервіном Фрідріхом Шенборн-Бухгаймом у стилі бароко в кінці 19 століття. Палац містить рівно 365 вікон, 52 кімнати, 12 веж та 7 виходів, що є календарним принципом побудови. Палац Шенборнів часто називають замком Берегвар, що з угорської означає "лісовий замок".

Ще у ХІХ ст. навколо палацу заклали парк-дендрарій площею 19 га з рідкісними деревами та насадженнями. Всередині замку обов'язково варто відвідати камінний зал. Там збереглась автентична люстра у вигляді рогатої жінки з риб’ячим хвостом. Існують легенди, що замком блукає привид графа Шенборна, що трагічно загинув в одній із кімнат палацу.

Фото: Аліна Семенець

На території парку замкового комплексу є джерело. За легендою воно цілюще, дарує красу та молодість. Вода джерела сповнена гліцерином, кремнієм та іншими мікроелементами, тому дійсно позитивно впливає на шкіру та внутрішні органи.

Наразі на території замку також функціонує санаторій "Карпати".

Адреса: Закарпатська обл., с. Карпати, санаторій "Карпати"

Вартість екскурсії: 20 грн

Години відвідування: пн-нд, з 9:00 до 17:00

Свірзький замок

Свірзький замок на Львівщині. Фото: Rbrechko

Свірзький замок побудований у XV ст. Це ще один величний та прекрасний приклад оборонної споруди, в якій гармонійно поєднані прості та виразні архітектурні форми, масштаб та витонченість. Ця міцна фортифікаційна кам’яна споруда набула свого сучасного вигляду на початку XIX ст., у часи коли замком володіли графи Цетнери.

Свірзький замок називають діамантом без оправи. Збудований у стилі пізнього ренесансу, він має простору внутрішню анфіладну систему, елегантну терасу з балюстрадою та барокові кам’яні вазони. Витончена клумба у вигляді ротонди сьогодні є ще однією прикрасою затишного внутрішнього подвір’я. В’їзд до замку відкривається через підйомний міст і ковану браму в центрі двоповерхового будинку з трикутними фронтонами з бійницями.

Фото: Mykola Swarnyk

Після Другої світової війни в оборонному рові під підйомним мостом було знайдено підземний хід, який містив майно останніх власників замку. Хоча там не було золота, знайдені меблі та побутові речі швидко знайшли своїх нових власників.

Адреса: Львівська обл, Перемишлянський р-н, с. Свірж

Вартість екскурсії: уточнюється

Години відвідування: чт-нд 11:00-17:00

Леськівський палац (садиба Даховських)

Місцеві називають цю розкішну садибу "Леськовським дивом". І цей неоготичний палац у стилі англійських середньовічних замків цілком виправдовує свою другу назву. Замок побудували у середині ХІХ ст. У 1850 р. третє покоління власників, брати Карл і Казимир Даховські. Існує легенда, що палац побудований, аби утерти ніс Потоцькому з його Софіївкою.

Польські аристократи будували маєток з великим натхненням, любов’ю до цього місця та тонким смаком. Таким чином, наприкінці 1800-х років Леськівську садибу вважали найцікавішою польською резиденцією в Центральній Україні.

Фото: Eldar Sarakhman

На початку ХХ ст. з легкої руки Тадеуша Даховського у палаці працювала перга в Україні чайна із назвою "Товариство тверезих". Тут безоплатно пригощали чаєм та солодощами, пропагуючи здоровий спосіб життя.

Хоча зараз садиба частково занедбана, тут все ще можна побачити багато речей, які збереглися: замкові стіни, флігелі, будинок для прислуги, сторожка та залишки стаєн. Англійський ландшафтний парк частково зберіг свою архітектуру. На річці Конелі є штучний острів, який називають "Острівцем Кохання", який чимось нагадує "Софіївку".

Адреса: Черкаська обл., Монастирищенський район, с. Леськове

Вартість екскурсії: безкоштовно

Години відвідування: уточнюється

Митрополичий палац

Митрополичий палац, де розташований Чернівецький національний університет. Фото: Oleksandr Malyon

Цей витвір архітектури поєднує в собі риси візантійського, мавританського, готичного та романського стилів. У його будівництві брав участь відомий чеський архітектор — Йозеф Главка.

Палац вважається найгарнішим серед всіх інших палаців України. Сьогодні тут розташований Чернівецький національний університет (ЧНУ) ім. Юрія Федьковича.

Фото: Марія Пайлик/Суспільне Чернівці

Палацово-університетський комплекс складається з трьох величних споруд, будівництво яких тривало 18 років. Єдиний у Україні навчальний заклад, будівлі якого є у списку Світової спадщини ЮНЕСКО та відзначені на Всесвітній виставці у Парижі. Синодальна (Мармурова) зала – одна з найгарніших зал в Європі.

Навчальний заклад можна відвідати лише за перепустками або в складі екскурсій. Екскурсії проводяться українською, англійською, французькою, румунською або польською мовами щодня з 10.00 до 17.00. Вхід до церкви та дендропарку безкоштовний.

Адреса: м. Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2

Вартість екскурсії: 50 грн/година

Години відвідування: пн-нд 10:00-17:00

Палац Павла Чечеля

Палац Чечеля у Самчиках. Фото: Zysko serhii

Друга неофіційна назва палацу – "український Версаль". Палац, зведений за проєктом польського архітектора Якуба Кубицького у 1785 році, уособлює кращі традиції стародавньої Греції. Розташований у селі Самчики на Хмельниччині. Він був побудований у стилі зрілого класицизму.

Шість колон прикрашають головний вхід. На фронтоні вишукано представлені Деметра, богиня землеробства та достатку, і Афродіта, богиня кохання та вроди.

Велика Червона, Кругла Блакитна та Римська зали прикрашають палац. Ліпнина, розетки, фриз, набірні паркети та рельєфні композиції на міфологічні теми поєднуються, створюючи унікальний ефект.

Великий парк, створений відомим пейзажним архітектором Діонісієм Макклером на 16 га землі, і палац у Самчиках нерозривно переплітаються.

Адреса: Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Самчики

Вартість екскурсії: уточнюється

Години відвідування: потрібно уточнювати\

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